«Миссис Гомель-2017»: На меня смотрит мой ребенок, я должна быть примером 4.01.2018, 16:06

1,531

Анастасия Зятикова рассказала, каких правил должен придерживаться каждый белорус.

Недавно в Гомеле выбрали новую Миссис. Титул завоевала Анастасия Зятикова. Гомельский Зеленый портал поговорил с победительницей о том, какое место в жизни ее семьи занимает «зеленая» тема.

– В нашей семье есть экологические принципы. Недавно, например, мы вернулись из Италии. Там буквально за месяц привыкли соблюдать простые правила: сортировать мусор, стекло, пластик, картон, органические отходы. Приехали сюда, и оказалось, что дома это тоже можно делать с легкостью. Контейнеры для сбора мусора стоят в любом дворе.

Одежду мы тоже сортируем. То, что не нужно – отдаем. Есть люди, которые в ней больше нуждаются.

– У вас маленький сын. Ему тоже стараетесь прививать любовь к природе?

– Я рьяная сторонница порядка, в том числе и на детской площадке. С легкостью могу сделать замечания тем, кто, например, щелкает семечки и всячески мусорит. Если вижу мусор, сама могу его собрать и выкинуть в урну. Мне не стыдно. На меня ведь смотрит мой ребенок, и я должна быть для него примером.

Удивительно, но мы в нашем девятиэтажном доме никто не мусорит, не курит на лестничных клетках. Эти правила я лично сформулировала и вывесила для всех еще лет 5-6 назад. Раньше приходилось делать замечания, да. Зато теперь чистота и порядок. Все стараемся. Бережем тепло в подъезде. Всегда закрываем за собой двери, в том числе и в тамбурах.

Мы живем в относительно новом, 17-ом микрорайоне. И знаете, это довольно большая проблема – вырастить деревце. Кругом песок. И всевозможные попытки посадки, поливки не увенчались успехом. Не приживаются. Есть, конечно, отдельные виды, которые благополучно растут. За ними и ухаживаем. Летом всем двором берем шланг-катушку и поливаем наши «мини-успехи».

– Есть ли у вас домашний питомец?

– Была. Милая кошечка, которую мы забрали у знакомых. Там от нее хотели избавиться. Но после рождения Филиппа, ее пришлось отдать в хорошие руки. У сына началась сильнейшая аллергия. Теперь он страдает бронхиальной астмой… Мы очень любим животных, но, к сожалению, пока их иметь не можем – противопоказания. Моя подруга активно помогает животным, и я тоже стараюсь от нее не отставать.

Областной конкурс красоты и грации «Миссис Гомель» прошел в Гомеле уже в третий раз. В этом году титул завоевала 29-летняя гомельчанка Анастасия Зятикова. В 2010 году Анастасия окончила факультет физической культуры и спорта ГГУ им. Ф. Скорины. Мастер спорта по академической гребле. Сейчас работает педагогом по плаванию в детском саду. Вместе с супругом Алексеем Зятиковым воспитывают сына Филиппа.