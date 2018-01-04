Польша и Венгрия планируют создать «Вышеградский банк развития» 4.01.2018, 16:29

Страны привлекут к этому проекту Словакию и Чехию.

Польша ведет переговоры с Венгрией о создании банка развития, который будет инвестировать в инфраструктуру региона, и планирует привлечь Словакию и Чехию к проекту.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы говорили о Вышеградском банке развития. Мы можем создать банк, который бы поддерживал развитие инфраструктуры в регионе", - сказал Моравецкий.

"Мы четко подтвердили (с премьер-министром Орбаном), что нас интересует. Если чехи и словаки положительно отреагируют, мы сможем быстро сформировать этот банк", - добавил он, не вдаваясь в подробности.

Моравецкий также заявил, что его правительство не изменило своего скептического взгляда на введение евро в ближайшее время.