На автостанции в центре Комарина волк напал на людей 1 4.01.2018, 16:32

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Иллюстрационное фото

В городском поселке Комарин Брагинского района животное укусило двух мужчин.

Сообщение о том, что животное, похожее на волка, напало на мужчину на автостанции в центре горпоселка, поступило милиционерам 2 января в 6.30. Зверь укусил сельчанина за руку и убежал. Записи с камер видеонаблюдения показали, что это был действительно волк, сообщил БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Спустя 40 минут в милицию сообщили, что животное ходит по автозаправочной станции на окраине поселка. Лесной зверь перевернул бак, а когда к торговой точке подъехал на велосипеде местный житель, набросился на него и укусил за руку. «Мужчина попытался отбиться от волка. В какой-то момент животное отбежало, и сотрудница АЗС смогла впустить пострадавшего в помещение. Волк начал царапать дверь, но спустя время ушел в неизвестном направлении», — прокомментировал Виталий Пристромов.

На место происшествия прибыли сотрудники Брагинской милиции, охотники. Прочесывание местности проводилось до позднего вечера, однако обнаружить волка не удалось. «В настоящее время охотниками принимаются меры, чтобы обезвредить опасное животное», — отметил официальный представитель УВД.

Пострадавшим мужчинам была оказана необходимая медицинская помощь и введена антирабическая вакцина.