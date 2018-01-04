Стало известно, какой будет погода в выходные 4.01.2018, 16:39

Завтра ожидается до +7°С.

5 января погодные условия на территории Беларуси ночью будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшие осадки, днем на большей части территории страны осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..+4°С, во второй половине дня повысится до +2..+7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать, сообщает Гидромет.

6 января ночью погоду обусловит атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы, днем – поле пониженного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории страны, днем в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром по северо-востоку республики слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +1..+7°С.

7 января ночью сохранится влияние поля пониженного давления, днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В отдельных районах страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. Ночью и утром местами слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем от -2°С по северу до +6°С по югу.