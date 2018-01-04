Латвия выдворила из страны российских пропагандистов 1 4.01.2018, 16:44

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Двое журналистов российского телеканала были выдворены из страны.

Телеканал "Россия 24" сообщил, что власти Латвии выдворяют из страны журналистку Ольгу Курлаеву, пишет segodnya.ua.

"Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение 24 часов. Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии", – говорится в бегущей строке на канале "Россия 24".

Накануне из Латвии был депортирован ее супруг, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев.

В свою очередь Ольга Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым.

"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали – такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", – сообщила журналистка.

2 января телеканал "ТВ Центр" сообщил, что в Латвии задержан сотрудник телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев.

"Как заявили власти страны, с 2015 года ему запрещено въезжать в Латвию. Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину", – говорилось в сообщении телеканала.