В Бобруйске бюст Ленину предлагают отдать бесплатно — а он никому не нужен 1 4.01.2018, 16:55

«Вождя мирового пролетариата» накрыли тряпкой.

Местное издание babruisk.by регулярно беспокоит один его читатель. У мужчины болит душа за бюст Ленина.

Сам бюст стоял у входа в местный Дом офицеров. После того как здание отдали филиалу БГЭУ, скульптуру убрали. Теперь бюст стоит на заднем дворе.

Бюст списали с баланса, его можно забрать бесплатно (правда, потребуется кран, так как масса его — 400 кг). Но он никому не нужен, желающих так и не нашлось.

Тем временем местный пенсионер, бывший старшина гауптвахты (!) Виктор Лапатченко атакует СМИ. Он регулярно рассылает письма с тревогой о судьбе бетонного бюста. В последний раз пенсионер предлагал отдать Ленина в детский сад: «Раньше он стоял перед зданием, теперь его перенесли на хозяйственный двор и оставили на улице возле сарая. Он накрыт тряпками и мокнет под снегом. Это же позор! Лучше передали бы его какому-нибудь детскому саду, чем так портить».