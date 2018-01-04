Белорус о Лондоне: Здесь самая низкооплачиваемая работа - $11 в час 7 4.01.2018, 17:03

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Как минчане встретили Новый год и Рождество на туманном Альбионе.

Студент Василий вместе с братом провели Рождество и Новый год в Британии. О том, почему туристам сложно почувствовать ту самую атмосферу из фильмов и поездка может не оправдать ожиданий, молодой человек рассказал CityDog.by.

«УВИДЕТЬ БИГ БЕН ПОЛУЧИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 2021 ГОДА»

– До этого в Лондоне я был только проездом, но даже за короткое время город меня впечатлил, поэтому вернуться, конечно, хотелось. В этот раз наша поездка заняла около недели. Готовиться начали месяца за два: туда летели прямым рейсом Минск–Лондон, обратно – из Бирмингема через Амстердам.

Как все знают, в Великобританию нужна своя виза, а получить ее не очень просто. Раньше можно было напрямую обратиться в посольство в Минске, но теперь всем занимается визовый центр. Его услуги стоят $70, сама виза – $120.

Обычно обращают внимание на количество других виз в паспорте. У меня была американская и не один «шенген», поэтому проблем не возникло.

Цены на жилье в новогодние праздники взлетают буквально до небес, но мы останавливались у друзей, поэтому о том, сколько потратить на квартиру или отель даже не задумывались.

Одна из главных достопримечательностей Лондона – Биг Бен – сейчас закрыта на реставрацию. Поэтому, если мечтаете именно о нем – подождите до 2021 года. Пока же достопримечательность практически не видно, разве что вечером немного подсвечивают.

Очень круто, что большинство самых крупных музеев в Лондоне бесплатные. Например, Национальная картинная галерея и Британский музей. Кстати, он является самым посещаемым после Лувра музеем в мире. Люди специально приезжают в Лондон на неделю, чтобы успеть осмотреть все залы.

Мы же прошли совсем немного, когда оказалось, что музей уже закрывается. Происходит это довольно рано – в 6 часов. Но даже залов Древнего Египта с его мумиями, Древней Греции и Рима хватило, чтобы оставить огромное впечатление.

Билеты в музеи не очень дорогие. Вход, например, в еврейский музей мне, как студенту, обошелся в шесть фунтов.

«В МЕТРО В ПОЛНЫЙ РОСТ Я МОГ СТОЯТЬ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ ВАГОНА»

На Рождество город почти вымирает. Этот праздник традиционно считается семейным, поэтому в центре совсем немного людей – преимущественно туристы. Вообще, я бы не сказал, что это период туристического пика, все-таки лучшее время для поездки, если вас не смущают толпы, – это лето.

25 декабря в городе не работало даже метро. К слову, оно – самое старое в мире, поэтому по праву считается не только средством передвижения, но и местной достопримечательностью. Мне с ростом 195 сантиметров ездить на нем было не очень удобно: выпрямившись я мог стоять только в центре вагона.

Для поездок на метро нужно купить карту, которая стоит 5 фунтов. Город поделен на зоны: поездка внутри одной зоны обойдется в 2,40 фунта. Да, дорого, но их зарплаты и не сравнимы с нашими. Как нам рассказывали местные, самая низкооплачиваемая работа – около 8,5 фунтов в час.

Как и в любой другой европейской столице, здесь очень много приезжих. В первую очередь в глаза бросаются азиаты, арабов меньше. При этом нельзя забывать, что это один из самых дорогих городов мира.

Мы очень хотели прокатиться на London Eye. Но сначала колесо обозрения было закрыто из-за праздников, а потом – по непонятным причинам. Но мы все равно увидели город с высоты: с самой высокой точки Лондона – Фокс Хилл. Ночью зрелище действительно впечатляет.

Все, что все помнят о Лондоне, со времен школы – Вестминстерское Аббатство, Парламент, Трафальгарская площадь, Адмиралтейство, мосты, Пикадилли, Оскфорд стрит – обязательны к посещению. В Районе Вестминстера очень много памятников: от Черчиля до Ганди. Очень впечатлил нас и новый Скотланд-Ярд.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВИТЕРА КАК В «БРИДЖИТ ДЖОНС»

Город к праздникам украшают скромнее, чем в Минске, но стильно. На той же Трафальгарской площади елочка была совсем небольшой. В Европе уже потихоньку начинают проявляться совсем другие тенденции. Особенно актуально это в связи со скандалом с засохшей елкой, который произошел в Риме.

Британцы очень общительные и приветливые. Тут действительно есть особый уровень культуры, который все подмечают. Даже в период праздников, когда люди выпивали прямо в метро, делали они это очень культурно. И да, у них есть особый акцент – они выделяют конец каждого слова.

Люди в возрасте в большинстве своем выглядят очень консервативно – стопроцентный классический стиль, что, конечно, не скажешь о молодежи. На улице было около +10–12 градусов, поэтому многие ходили в свитерах, без верхней одежды. Очень часто встречались те, кто выбрал свитера с новогодними рисунками: когда это так распространено – смотрится здорово.

С погодой, можно сказать, нам повезло. Проблема только в том, что она может резко меняться: никогда не определишь, что через пару минут пойдет дождь. Поэтому, к примеру, смену караула пришлось наблюдать практически под ливнем. Кстати, когда мы были возле Букингемского дворца, флаг был поднят – значит, королева дома.

САМОЕ ВКУСНОЕ – КРАФТОВОЕ ПИВО И FISH AND CHIPS

Как таковой национальной кухни в Британии нет. Самое вкусное, что мне довелось попробовать – крафтовое пиво и fish and chips. Не зря это стало их визитной карточкой.

Мировой фастфуд в Лондоне, конечно, есть, но он не слишком распространен. У них безумно популярна сеть Pret A Manger, где большинство блюд можно отнести к здоровому питанию. Кстати, цены в Лондоне и в Бирмингеме, куда мы отправились позже, отличались друг от друга в 2–3 раза.

«ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В БИРМИНГЕМЕ – ГУЛЯТЬ»

Несмотря на то, что Бирмингем – второй по величине город Англии, как мне показалось, в плане туризма он не очень интересный. Лучшее, что здесь можно сделать, – это просто по гулять по красивым улочкам. Они гораздо уже, чем в Лондоне, нет того имперского лоска. Хотя расстояние между городами небольшое – 2,5 часа на автобусе.

Мы приехали в канун Нового года, и уже часов в шесть все магазинчики были закрыты, либо закрывались. Люди выходят на улицу только после двенадцати ночи. Зато, в отличие от Рождества, Новый год принято отмечать шумно – повсюду взрывают фейерверки.

В целом, этот пункт для посещения можно было бы и пропустить. В Лондон же, на мой взгляд, не имеет смысла ехать меньше, чем на три дня. А вообще не зря говорят «Если ты устал от Лондона, ты устал от жизни», поэтому в планах – обязательно вернуться.