Профсоюзный активист из Могилева: Пенсионная реформа затронула почти всех 7 4.01.2018, 17:12

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Фото: bymedia

Люди возмущены изменениями законодательства задним числом.

24 декабря в Горках прошла встреча-семинар членов профсоюза РЭП. Главным вопросом встречи стала пенсионная реформа, которая сейчас идет в Беларуси, сообщает praca-by.info.

Проблемами пенсионной реформы, в том числе информированием людей о новом законодательстве для избежания «ловушки страхового стажа», занимается представитель профсоюза РЭП по Могилевской области Алексей Евгенов:

– Оказалось, что повышение пенсионного возраста и уменьшение страхового стажа затронули большинство населения. Люди обеспокоены изменениями законодательства задним числом.

Профсоюзный активист подчеркнул, что в Горках, как и практически во всех регионах Беларуси, трудно найти работу:

– Часто ищут работу в России и других странах. Власть не способна улучшить положение в экономике страны.