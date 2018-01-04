Гудфеллоу, пака и кабарга: Животные, о которых вы никогда не слышали 4 4.01.2018, 17:34

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Интересная подборка экзотических представителей фауны.

Героями рубрики «Шапито» часто становятся животные — не только кошки и собаки, но и капибары, вомбаты, кенгуру, квокки и даже такины. Мы постоянно узнаем о новых классных зверятах — японской летяге, евражке и сумчатом черте. «Медуза» продолжает показывать милых животных, о которых мало кто слышал.

Кенгуру Гудфеллоу

dpa picture alliance / Alamy / Vida Press

Гудфеллоу — один из двенадцати видов древесных кенгуру. Эти смешные звери обитают только в Новой Гвинее, в высокогорных тропических лесах. Несмотря на то, что они принадлежат к кенгуровым, Гудфеллоу похожи еще на одних своих близких родственников — коал. Кенгуру очень медлительны, они неторопливо ходят и взбираются на деревья, но зато хорошо прыгают с одного дерева на другое. Животные названы в честь британского ученого Уолтера Гудфеллоу, его фамилия с английского языка переводится как «славный малый», и животные полностью оправдывают свое название: кенгуру не соперничают с сородичами, ведут спокойный ночной образ жизни, питаются листьями и корнями.

Гудфеллоу — один из двенадцати видов древесных кенгуру. Эти смешные звери обитают только в Новой Гвинее, в высокогорных тропических лесах. Несмотря на то, что они принадлежат к кенгуровым, Гудфеллоу похожи еще на одних своих близких родственников — коал. Кенгуру очень медлительны, они неторопливо ходят и взбираются на деревья, но зато хорошо прыгают с одного дерева на другое. Животные названы в честь британского ученого Уолтера Гудфеллоу, его фамилия с английского языка переводится как «славный малый», и животные полностью оправдывают свое название: кенгуру не соперничают с сородичами, ведут спокойный ночной образ жизни, питаются листьями и корнями.

Земляной волк

Ian Kennedy / Shutterstock

Земляной волк очень похож на полосатую гиену, только он милее, компактнее, а самое главное — у него есть черная грива, которой он отпугивает врагов. Земляной волк обитает на юге и юго-востоке Африки — на сухих равнинах и даже в пустынях, но только если в радиусе 10 километров есть источники воды. Волкам очень лень рыть собственные норы, поэтому они занимают пустующие убежища дикобразов и трубкозубов. Волки питаются преимущественно термитами, но иногда могут полакомиться грызунами или птицами.

Индийская гигантская белка

Manu M Nair / Shutterstock

Эта белка и правда настоящий гигант по сравнению со своими обычными сородичами. Сравните сами: длина тела индийской белки может достигать 100 сантиметров (с хвостом), обыкновенной белки — около 40 сантиметров (и это тоже с хвостом!). Гигантские белки живут изолированными группами в вечнозеленых лесах Центральной Индии. У каждой группы свой окрас; мех может быть и кремовым, и темно-коричневым — в зависимости от места, в котором живет группа белок. В отличие от обыкновенных белок, гигантские белки редко спускаются на землю — здесь они могут стать добычей хищников.

Барханный кот

Gerard Lacz / Rex / Vida Press

Барханный кот — самый миниатюрный и, возможно, самый красивый представитель диких кошек. Этот вид обитает в пустыне Сахара, на Аравийском полуострове, а также в Средней Азии и Пакистане. В Казахстане даже есть почтовые марки с барханным котом! Однако зоологам мало что известно о песчаных кошках — животные обитают, в основном, в труднодоступных районах и ведут крайне скрытный образ жизни.

Сибирская кабарга

Алексей Суворов / Alamy / Vida Press

Кабарга — изящное хрупкое животное, обитающее в Сибири, на Корейском полуострове, в Гималаях и даже на Сахалине. В отличие от оленей, у кабарг нет рогов, зато у самцов есть красивые вампирские клыки, с помощью которых они атакуют соперников во время брачного периода.

Чернохвостый заяц

Arto Hakola / Shutterstock

Другое название чернохвостого зайца — калифорнийский. Этот вид один из самых распространенных в США и Мексике. У чернохвостых зайцев очень большие уши, в среднем — 13 сантиметров! В дневное время эти зверьки отсыпаются в тени кустов, а ночью добывают пищу. Зоологи отмечают, что едят зайцы почти безостановочно. Кроме того, чернохвостые зайцы развивают скорость до 60 км/ч и хорошо прыгают.

Пака

Hans Dossenbach / PACA / Spotted Cavy / Vida Press

Пака — это грызун, он обитает в Южной Америке. Пака селится возле небольших водоемов, и, в случае опасности, ныряет в воду, в которой может находится достаточно долго. Внешне эти зверьки напоминают капибару, но с полосатым окрасом. А еще пака умеют очень громко хрюкать и рычать — у них необычное строение скул, которые служат еще и как резонаторы.