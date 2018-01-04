«Кассиры, которые по ошибке выдают клиентам лишние деньги, сами оплачивают недостачу» 18 4.01.2018, 18:01

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А вот клиенту, который забрал эту сумму, по закону ничего предъявить не могут.

В новостях и милицейских сводках то и дело появляются сообщения: кассир банка выдала клиенту лишние деньги, тот спокойно ушел, и теперь его ищут. Причем суммы немаленькие - тысячи долларов! Очередной случай произошел в отделении столичного банка на улице Глебки. Мужчина менял валюту, кассир выдал ему на 1000 евро больше, клиент забрал деньги и исчез, теперь его разыскивает милиция, пишет kp.by.

Журналисты решили разобраться, почему вдруг каждый месяц находятся невнимательные кассиры и что будет клиенту. Ведь каждый теоретически может оказаться на его месте. Положил деньги в карман, не пересчитывая, и все!

- Таких случаев не стало больше, примерно столько же, сколько и было, - рассказывают в пресс-службе ГУВД. - Вся вина в таких случаях - на банковских работниках. Мы обязаны отреагировать на обращение, поэтому публикуем информацию на сайте ГУВД. Ведется уголовный розыск, устанавливается личность.

- Что делать, если дали лишних денег, а ты только дома обнаружил? А то и через месяц. И твое лицо уже на сайте ГУВД…

- Если вы пришли домой и обнаружили, что вам дали больше денег, чем положено, несите их обязательно в банк! Вам там скажут спасибо. Если же человек сам не принес деньги, а затем его отыскали сотрудники милиции, его попросят вернуть деньги. Ни в том, ни в другом случае обвинение не предъявляется.

Журналисты решили уточнить в банках, как они поступают в таких случаях с кассиром.

- Все люди ошибаются, кассиры не исключение. Они работают не только с деньгами, но и с людьми, иногда сталкиваются с грубостью, могут на это отвлечься. Бывает, что молодые кассиры отвлекаются на гаджеты. А кассир должен быть внимателен и сосредоточен. Срабатывает человеческий фактор, - говорит начальник управления по работе с ценностями РРБ-Банка Инна Васильева. - Если такая ситуация случается, для работника это стресс. Недостачу кассир должен погасить, то есть отдать свои деньги, сразу или через какое-то время. Срок - на усмотрение администрации банка, но обычно до полугода. К нему могут также применить какое-то наказание, но обычно это не строгие меры, поскольку кассир сам себя наказал и морально, и материально.

- А если деньги вернули?

- Если к тому времени кассир оплатил недостачу, ему вернут деньги. Могу отметить, что клиенты чаще всего возвращают суммы сами, по зову души, до публикаций в СМИ и на сайте милиции.

- Насколько изменилась ситуация после того, как с 1 июня 2017 года купить валюту можно без паспорта?

- Может, после отмены предъявления паспорта при покупке валюты стало труднее найти человека. Но эта мера касалась только приобретения валюты, при ее сдаче паспорт не требовался и тогда. А в основном ошибки происходят, когда клиенты сдают иностранную валюту.