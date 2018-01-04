Витольд Ващиковский: Российская агрессия против Украины - главный вызов 2018 года 1 4.01.2018, 17:57

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Витольд Ващиковский

Фото: EPA

Война на Донбассе влияет не только на Украину.

Главным внешнеполитическим вызовом для Польши в 2018 году останутся имперские амбиции России и ее агрессия против Украины, пишет zn.ua.

Об этом заявил министр иностранных дел соседней страны Витольд Ващиковский.

"Мы находимся в регионе, на продолжает влиять российско-украинский конфликт. Он не решен, он продолжается и возник из-за имперских амбиций России. Это влияет на Украину, но и на территорию вне Украины, что показали в прошлом году крупные военные маневры "Запад-2017", - заявил Ващиковский.

Он добавил, что и в дальнейшем "проблемой номер один для Польши остается военно-политическая безопасность".