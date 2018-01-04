Украина планировала взорвать свою газопроводную систему в 2014-2015 годах 4.01.2018, 18:25

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Но Украине было не выгодно подрывать газопровод и нарушать свою общую газотранспортную систему.

В 2014-2015 годах в Украине на государственном уровне рассматривали вопрос подрыва газопровода идущего из РФ в Европу.

Об этом в эфире телеканала "ZIK" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак, передает censor.net.ua.

"2014-2015 годы. Вы думаете не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю. На сегодняшний день одной из причин, почему у нас нет полномасштабной войны, это то, что у нас есть газопроводы, которые идут по нашей территории. Россия сегодня делает все, чтобы построить в обход Украины газопровод", – сказал он.

По его словам, Украине было невыгодно подрывать газопровод и нарушать свою общую газотранспортную систему. "У нас нет отношений с Западом по газопроводу, у нас отношения с Россией, но у России есть отношения с Западом, поэтому непоставка – один из вариантов почему мы сегодня воюем так, как воюем. На сегодняшний день у нас военный конфликт не полномасштабный. У нас ракетная техника не используется, авиация и многое другое", – отметил Гримчак.