Интересные факты о белорусском паспорте 3 4.01.2018, 18:51

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Стало известно, где печатают наши паспорта, можно ли улыбаться для фотографии на главный документ и много другое.

Где печатают паспорта, как уничтожают главный документ каждого гражданина и можно ли улыбаться для фотографии на паспорт, Intex-press рассказала Жанна Маркушевская, старший инспектор группы по гражданству и миграции Барановичского РОВД.

Почему белорусский паспорт – синий?

В мире паспорта бывают четырех цветов: синего, зеленого, красного и черного. Страны выбирают цвет паспорта исходя из географических и политических соображений. Самые распространенные паспорта – синие и красные, самые редкие – черные. Цвет белорусского паспорта – синий – символизирует независимость страны и поддержание торговых отношений с другими государствами.

У дипломатов, как у обычных граждан Беларуси, паспорта синие. Но за границу они выезжают по дипломатическому паспорту зеленого цвета. Он упрощает таможенный и пограничный контроль на границе и дает право на безвизовый въезд в ряд стран. Например, белорус по дипломатическому паспорту без визы может въехать в Аргентину, Бразилию, Вьетнам, Индию и другие страны.

Диппаспорта нельзя использовать для выезда за границу не по служебным обязанностям – например, для туристической поездки или при выезде за рубеж на ПМЖ. По возвращении в Беларусь диппаспорт сдают в организацию, которая отправляла человека в командировку. Оттуда его на хранение передают в Министерство иностранных дел.

Где печатают паспорта?

Бумага для белорусских паспортов производится в УП «Бумажная фабрика» Гознака в Борисове. Бумага – с защитными волокнами и водяными знаками. Паспорта из нее делают в РУП «Издательство «Белорусский дом печати» в Минске. Там же специальной краской на страницы паспортов наносят рисунок ветки папоротника, который светится при ультрафиолетовом излучении. В издательстве на страницах делают перфорацию с номером паспорта, сшивают страницы и подрезают нужный размер страниц паспорта. Заключительный штрих – наклейка из фольги с гербом Беларуси.

Эти пустые паспорта отправляют в Бюро паспортизации населения УВД облисполкомов, где на страницах печатают данные человека и его фотографию. Фото в паспортах получаются нечеткими из-за устаревшего оборудования: качество теряется при сканировании и ламинировании изображения.

Как и где уничтожают паспорта?

По закону паспорта сжигают раз в три месяца. До этого они хранятся в подразделениях по гражданству и миграции. Паспорта жителей Барановичского района сжигают в печах одного из городских коммунальных предприятий, паспорта жителей города Барановичи – на другом.

Где хранятся фотографии, которые мы сдаем для изготовления паспорта?

Человек с пакетом документов сдает четыре фотографии – так много на случай, если одна из них испортится, плохо отсканируется и т.д. После изготовления паспорта три фотографии возвращают владельцу, а одна вместе с заявлением на изготовление паспорта 75 лет хранится в картотеке подразделения по гражданству и миграции. Срок хранения такой длинный, поскольку личные данные на протяжении жизни человека меняются, а фотография идентифицирует его личность.

Почему нельзя улыбаться для фото в паспорт?

Это выдумка, поскольку такого запрета нет. Для фотографии на паспорт улыбаться можно. А вот быть в головном уборе нельзя. Также не разрешается фотографироваться на паспорт в форме (например, военной или милицейской). Всем, кроме инвалидов по зрению, нельзя фотографироваться в темных очках.