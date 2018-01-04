Почему иранцы вышли на улицы: протест в шести графиках 1 4.01.2018, 19:01

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Ситуация в Иране очень напоминает белорусские реалии.

Крупнейшие с 2009 года акции гражданского неповиновения в Иране начались с локального протеста против подорожания яиц, но вскоре охватили крупнейшие города, а к экономическим лозунгам добавились политические, пишет ВВС.

Почему иранцы недовольны жизнью? Нижеприведенные шесть графиков проливают свет на корни нынешнего протеста.

1. Тяжелое бремя санкций

Десятилетие санкций, наложенных мировым сообществом в наказание за ядерные амбиции Ирана, не прошло незамеченным. Сначала они притормозили экономический рост, а потом и вовсе загнали страну в рецессию.

В 2015 году, когда иранский президент Хасан Роухани пошел на ядерную сделку с мировым сообществом ради снятия санкций, экономика сократилась на 1,4%.

В 2016 году, когда договоренность вступила в полную силу и большинство ограничений были сняты, ВВП подскочил на 12,3%, в основном за счет добычи и экспорта нефти и газа.

Теперь этот эффект перекинулся и на другие отрасли, сообщил в декабре Международный валютный фонд и предрек иранской экономике рост на 4,2% в текущем финансовом году.

Однако многие в Иране рассчитывали на большее.

Аналитики указывают, что США так и не отменили запрет на финансовые операции с Ираном, что отпугивает иностранных инвесторов. К тому же, нынешний американский президент Дональд Трамп стремится разорвать ядерную сделку и восстановить санкции в полном объеме.

2. Высокая инфляция

Иран из-за санкций лишился значительных валютных поступлений от продажи нефти и газа, в результате чего курс национальной валюты - риала - рухнул на 450%, что привело к росту цен. В 2013 году инфляция достигла 31%.

Источник: центробанк Ирана

С момента прихода Роухани к власти потребительские цены росли более умеренными темпами. В 2016 году инфляция составила 11% и в ближайшие три года, по оценкам Всемирного банка, она не превысит 12% в год.

Растущие цены съедают доходы населения и сокращают подпитку экономики за счет казны. В следующем финансовом году, начинающемся в марте 2018-го, Роухани предложил увеличить бюджетные ассигнования до $104 млрд. Это на 6% больше в номинальном выражении, но инфляция - вдвое выше, а следовательно, в реальном выражении расходы сократятся.

3. Работы нет

Официальная безработица в стране - 12,4%, однако в некоторых районах она превышает 60%.

Более половины 80-миллионного населения Ирана моложе 30 лет, и им приходится тяжелее всего: каждый четвертый гражданин в возрасте от 15 до 24 лет сидит без работы, а каждый восьмой довольствуется неполной занятостью.

Источник: оценка Международной организации труда

Аналитики объясняют беды рынка труда перекосами в экономике: растет преимущественно нефтегазовая отрасль, у которой потребности в рабочей силе минимальны.

4. У людей все больше мобильных телефонов

Важную роль в организации новой волны протестов в Иране сыграло распространение мобильных телефонов.

Миллионы иранских пользователей мессенджера Telegram делятся в нем фото- и видеосвидетельствами акций протеста и договариваются об участии в них.

В год предыдущих масштабных выступлений - 2009 - в Иране было 55 млн пользователей мобильной связи, но из них лишь у 2% были смартфоны.

Сейчас число пользователей увеличилось до 80 млн, а у 41% семей имеется хотя бы один смартфон.

5. Люди беднеют

За последнее десятилетие средняя иранская семья обеднела на 15%, показало исследование.

Число людей, живущих в бедности в Иране, сократилось до 8% с 2009 по 2013 год, когда Роухани пришел к власти. Однако в 2014 году оно увеличилось до 10,5%, согласно данным Всемирного банка.

Источник: центробанк Ирана

Более 8 млн иранцев в 2014 году жили менее чем на $5,50 в день, а 2%, или почти 200 тысяч человек, - и вовсе на $1,90.

Малообеспеченные иранцы полагаются на помощь властей: государственное пособие в размере около $13 получают примерно 77 млн человек.

Однако Роухани предложил со следующего года сократить эти дотации в целом на $5,3 млрд, что затронет 30 млн человек. Кроме того, он планирует повысить цены на бензин в полтора раза до $0,45 за литр.

6. Денег на еду остается все меньше

Средняя иранская семья за последнее десятилетие сократила потребление мяса, молока и хлеба на 30-50%, показало исследование.

Иранцы беднеют, а цены на основные продукты питания за прошлый год выросли примерно на 40%. В итоге трапеза во многих семьях становится все более скудной.

На это наложились и непредвиденные проблемы. Вспышка птичьего гриппа привела к дефициту куриных яиц, они подорожали в полтора раза - и это переполнило чашу терпения.