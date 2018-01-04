Магазин «Дарэчы» выпустил майки с изображением Василя Быкова 5 4.01.2018, 19:17

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Магазин с патриотическими вещами открыл 19-летний минчанин.

В минском торговом центре «Силуэт» работает магазин «Дарэчы», где продаются вышимайки и другие вещи с национальным орнаментом.

На этот раз владелец магазина презентует майку с известным писателем, человеком-эпохой и просто настоящим белорусом Василем Быковым.

В магазине «Дарэчы» продаются байки, майки, сувениры, кошельки, детские рубашки с вышивкой, сумки, браслеты и многое другое.