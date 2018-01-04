Метеорологи: Этой весной все может пойти не так 11 4.01.2018, 19:35

15,108

В Беларуси на смену санкам и льду пришли велосипеды и дождь.

Погода — вещь непредсказуемая. Но если речь идет о зиме, то мы привыкли видеть ее снежной и морозной. В последние годы все изменилось. На смену санкам и льду пришли велосипеды и дождь.

На метеорологической станции «Борисов» корреспонденту ex-press.by рассказали, что потепление началось с 1989 года.

— С 1989 года у нас идет стабильное потепление. Зимы все больше и больше походят на европейские. Средние температуры превышают нормы на 5-6 градусов. Зимой стало теплее, летом близко к нормам, но тоже бывают превышения, на 1-2 градуса, — отмечают работники станции. — За последние годы не было такого, чтобы зима вписалась в норму. Последний действительно холодный декабрь был в 2012 году, тогда было ниже нормы на 2 градуса. В остальном все температуры идут в плюс, на 2-4 градуса, было даже на 8 градусов превышение нормы.

— В этом году декабрь показал превышение показателей на 3 градуса. Январь стартовал с превышением нормы на 8. В Борисове в минувшем году температурных рекордов погода не ставила, но то, что зима теплая — это мы видим, — рассказывают местные метеорологи.

Потепление последних лет, по и словам, обусловлено поступлением теплого атлантического воздуха.

— Сейчас мы видим поступление теплых воздушных масс с Атлантики. Раньше было больше полярных циклонов, теперь стало теплее и поступления холодного воздуха прекращаются. Раньше ветра дули с запада на восток, теперь наоборот. Нас периодически засыпает снегом, при этом температуры отнюдь не стремятся к нулевой отметке.

Снег этой зимой продержался лишь месяц.

— Снег лежал 30 дней, 28 ноября он выпал и 29 декабря растаял. Высота снежного покрова была от 1 до 15 сантиметров. Практически весь декабрь был снежным. В среднем, согласно данным, высота покрова в это время составляет 8 сантиметров. Но были времена, когда отметка доходила и до 30.

Монитор, на который выводится информация об облачности.

Зеленые цифры — высота облачности над землей

Последние два года были засушливыми, однако этой весной все может пойти не так, полагают специалисты.

— Два года подряд мы отмечали засуху, этим летом осадков было не много. Реки пересыхали и даже становились непригодными для судов. Однако этой осенью и зимой все изменилось. Березина вновь стала полноводной. Можно смело предполагать — нас ждет весной половодье, которого не было в Борисове с 2010 года, — отмечают метеорологи.

Какой будет зима через 5 или 10 лет, борисовские специалисты затрудняются ответить.

— Мы не синоптики. И делать прогнозы не можем. Видим лишь цифры, тенденции и статистики. Собираем данные. Может что-то поменяется и наступит новый ледниковый период. Нам об этом говорить очень сложно. У нас теплеет, а в Африке снег лежит.

Борисовская метеорологическая станция существует с 1876 года. С того момента она прекращала свою работу лишь единожды, во время гражданской войны в 1918-1920 годах. Изначально станция располагалась в здании железнодорожного вокзала, потом переехала на улицу Черняховского. В настоящее время метеостанция находится в северной части Борисова по адресу ул. Пришвина, 4.