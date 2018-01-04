В Беларуси установили «планово-расчетные» цены на коммуналку 18 4.01.2018, 19:45

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Для каждого города и района определят «персональные» нормы.

В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2018 год. Для каждого города и района определяют «персональные» нормы. В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета, передает tut.by.

К примеру, в Минске планово-расчетные цены на ЖКУ в нынешнем году составят: на техобслуживание жилого дома — 0,1216 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, на техобслуживание лифта — 1,43 рубля за одного

человека в месяц, по теплоснабжению и горячему водоснабжению — 98,7884 рубля за 1 гигакалорию; на водоснабжение — 0,8114 рубля за 1 кубический метр, по водоотведению (канализации) — 0,5398 рубля за 1 кубический метр; обращению с твердыми коммунальными отходами без мусоропровода — 6,0055 рубля за

1 кубический метр, а с мусоропроводом — 7,7430 рубля.

Для сравнения: в Барановичском районе планово-расчетные цены на техобслуживание жилого дома на этот год составят 0,1155 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, а в городе Барановичи — 0,1253 рубля. Зато по обращению с твердыми коммунальными отходами (без функционирующего мусоропровода) ситуация противоположная: в городе тариф выше, чем в районе — 8,6353 рубля за 1 кубический метр отходов против 7,4283 рубля.

В Брестском районе планово-расчетные цены на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение утвердили на уровне 124,8822 рубля за 1 гигакалорию, Свислочском районе — 131,5485 рубля, Лельчицком — 104,9812 рубля, Вороновском — 99,3243 рубля, Ельском — 106,2008 рубля, Березовском — 114,5768, Октябрьском — 110,3922 рубля.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат по предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. «Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль, которую можно направить на модернизацию или повышение заработной платы», — отмечают в ведомстве. Проще говоря, разницу между установленными ценами и затратами коммунальники могут тратить, например, на модернизацию.

— Планово-расчетные цены — это серьезный фактор для организаций ЖКХ в части снижения затрат. Потому что мы их ставим в рамки, когда они не могут какие-либо лишние затраты списать на свою услугу и включить в тариф. Если определенная сумма, которую предприятию возместят, — пояснили в ведомстве. — Если себестоимость услуги не вкладывается в планово-расчетные цены, то один выход — работать в убыток (а это прямой путь к банкротству предприятия), либо проводить, например, оптимизацию численности, чтобы снизить себестоимость своей услуги.

В ЖКХ приводят пример. В каждом районе разнится стоимость воды.

— Это связано с тем, что в каждом районе различные условия поставки воды, разные расходы на ее очистку. Для всей территории Беларуси характерно повышенное содержание железа, но в некоторых районах справляются установкой дополнительных фильтров, а в некоторых необходимо строительство станции обезжелезивания, — рассказывают в министерстве.

Ранее в КГК отмечали, что некоторые коммунальные организации включали, к примеру, необоснованные потери тепла в планово-расчетные цены.