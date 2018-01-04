В Латвии сотрудников КГБ не будут считать ветеранами Второй мировой 8 4.01.2018, 19:37

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Участниками Второй мировой войны в Латвии не признают сотрудников КГБ, НСДАП и неграждан страны.

Президент Латвии Раймондс Вейонис подписал в четверг, 4 января, закон о статусе участника Второй мировой войны. Согласно документу, такой статус не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР и Латвийской ССР, передает DW.

Исключение составят лишь сотрудники финансовых и административно-хозяйственных подразделений КГБ. Участниками Второй мировой не будут признаны также члены Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности "третьего рейха", а также лица, осужденные за преступления против человечества.

Участникам войны дадут нагрудные знаки и, возможно, пособия

Кроме того, закон распространяется только на граждан Латвии, являвшимися таковыми на 17 июня 1940 года - дня, когда в страну вошла Красная армия и состоялось присоединение Латвии к СССР, - и постоянных жителей республики, легально въехавших в нее до этой даты.

Последние положения вызвали критику партии "Согласие", которая составляет крупнейшую оппозиционную фракцию в сейме. "Таким образом, граждане, ставшие таковыми в порядке натурализации, поставлены в положение граждан второго сорта", - заявил председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович. Он отметил также, что закон ослабляет также статус "латвийский неграждан" и исключает "наибольшую часть ветеранов Красной армии".

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство и памятный нагрудный знак. Самоуправления смогут выделять им пособия и льготы.