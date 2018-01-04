Тони Блэр призвал остановить Brexit 3 4.01.2018, 19:59

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Тони Блэр

Экс-премьер Великобритании призвал провести второй референдум по Brexit.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил 4 января, что Brexit является ошибкой, которую «современный мир не может понять и о которой будут сожалеть будущие поколения», передает «Радио Польша».

Он предостерег, что 2018 год – последний шанс для Великобритании остановить процесс выхода страны из состава ЕС. Тони Блэр, занимавший пост главы британского правительства с 1997 по 2007 год, призвал провести второй референдум по Brexit.

Напомним, процедура выхода Великобритании из ЕС началась в марте 2017 года. В соответствии с Лиссабонским соглашением процесс Brexit должен занять два года с возможностью продления этого срока. Таким образом, Великобритания должна выйти из состава ЕС в марте 2019 года.