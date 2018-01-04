Роналду получил предложения от трех клубов

Роналду получил предложения от трех клубов2
- 4.01.2018, 20:09
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Звездный нападающий может покинуть «Реал»?
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду имеет предложения от трех клубов о смене команды, сообщает nv.ua со ссылкой на AS.
По информации журналиста Эду Агирре, одно из них является "очень важным" и поступит испанской стороне в ближайшие дни.
По его данным, сам португальский футболист ожидает, что королевский клуб предложит ему в качестве нового контракта.
Агирре утверждает, что если «Реал» не завершит переговоры с Роналду по продлению действующего до лета 2021 года соглашения, то ему будет трудно удержать пятикратного обладателя Золотого мяча в команде.
Отмечается, что среди желающих заполучить 32-летнего нападающего ряд СМИ называет Челси.
В декабре Агирре рассказал о том, что Роналду не хочет продлевать контракт с Реалом из-за плохих отношений с президентом клуба Флорентино Пересом. Ранее появилась информация, что форвард сообщил Пересу о намерении покинуть команду летом 2018 года.