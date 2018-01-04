Красиво жить не запретишь: Пять домов от белорусских архитекторов 7 4.01.2018, 20:20

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Что интересного построили в 2017 году в частном секторе наши архитекторы.

В преддверии начала нового сезона tut.by решил вспомнить, что интересного построили в 2017 году в частном секторе наши архитекторы.

Дом «Копенгаген» студии Nota Bene. Архитектор — Максим Максименко.

Проект разрабатывался для узкого, вытянутого в длину участка с большим перепадом высот. Одноэтажный дом в скандинавском стиле с максимально плоской крышей и фальцевой кровлей построен по каркасной технологии всего за 118 дней.

Дом для итальянца. Архитектор-дизайнер — Марина Мацель.

Усадьбу для итальянца по имени Джакомо построили на берегу реки Ислочи. Площадь дома — 300 квадратных метров. Строили его из натуральных материалов: стены из бруса, на кровле — сланцевая черепица, деревянные стеклопакеты. Дом, кстати, сейчас продается почти за миллион долларов.

«Южный дворец». Архитектор — Сергей Озерный.

На берегу Припяти построили деревянный комплекс для загородного отдыха: с галереей-колоннадой в 58 колонн, с масштабным центральным строением и флигелями по сторонам, с пристанью, пляжем и собственным флотом.

Загородный дом минского дизайнера Вероники Багринцевой.

Его можно назвать вдохновляющим примером реконструкции старого деревенского дома. По фасаду ведь и не скажешь, что в основании — 60-летний сруб хаты лесника. После ремонта он увеличился в размерах, получил новый фасад и крышу.

Видели мы и еще один пример удачной реконструкции старого сруба, но только в Литве. Там история другая — внешне старый дом в рыбацкой деревне не изменился.

Дом в современном стиле. Студия I-project, архитектор — Александр Игнатьев.

Дома с подобной архитектурой в Беларуси — редкость. В реализованном проекте мы видим много непривычных белорусу решений и материалов: плоская крыша, фасадная доска из термоясеня, ограждения из закаленного стекла и оцинкованной стали. И нам все понравилось.