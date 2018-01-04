НАТО утвердило официальный гимн альянса 1 4.01.2018, 20:48

НАТО впервые в своей истории утвердило официальный гимн.

Произведение написано дирижером Люксембургского военного оркестра Андре Рейхлингом.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу альянса.

Гимн был сочинен специально для сороковой годовщины НАТО в 1989 году. С тех пор он играл на многих мероприятиях альянса, включая самую последнюю встречу президентов и глав правительств союзных государств в мае 2017 года.

«Гимн НАТО», одобренный Североатлантическим советом, не содержит слов и исполняется на двадцати музыкальных инструментах: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритон-рог, три тромбона, туба и барабан.