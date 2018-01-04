«Неман» затребовал у брестского «Динамо» $600 тысяч за Савицкого 4.01.2018, 21:00

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Павел Савицкий

Фото: sports.ru

23-летний футболист заключил трехлетний контракт с динамовцами.

"Неман" затребовал у брестского "Динамо" 600 тысяч долларов за "подготовку и обучение" Павла Савицкого. В декабре прошлого года 23-летний футболист отказался подписывать новый контракт с гродненским клубом и заключил трехлетний контракт с динамовцами.

Как информирует сайт football.by, пресс-атташе ФК "Динамо-Брест" Ольга Хиженкова подтвердила, что из "Немана" действительно пришло письмо с требованием компенсации. "Сейчас с ним работают юристы, — говорит Хиженкова. — После того, как юристы вынесут свой вердикт, можно будет говорить о наших дальнейших действиях".

Известно, что ФК "Неман" ссылается на один из пунктов регламента Ассоциации "Белорусской федерации футбола", который, якобы, дает право на такую ​​компенсацию. Там точно отмечена ситуация, которая произошла с переходом Савицкого. Возможно, брестское "Динамо" сможет только уменьшить сумму компенсации.

Павел Савицкий выступал за гродненский "Неман" всю свою карьеру (с перерывом в 2015 году, когда был в аренде у польской "Ягеллонии"). Он — полузащитник национальной сборной Беларуси. В прошлом сезоне он забил красивый гол в ворота сборной Болгарии. В чемпионате страны 2017 года Савицкий стал одним из лучших бомбардиров, на его счету 15 голов.