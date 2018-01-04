Шестеро могилевчан обратились в Комитет по правам человека ООН 1 4.01.2018, 21:13

2,641

Среди обратившихся в ООН есть и многодетная мать.

Перед новогодними праздниками шестеро могилевчан направили жалобы в Комитет по правам человека ООН. Весной они пострадали от преследования властей за участие в акциях протеста. Трое человек были оштрафованы за могилевский «Марш нетунеядцев» 15 марта. Среди них многодетная мама Алена Крень, а также студенты Константин Чернов и Алена Кисель. Последнюю, к тому же, отчислили из вуза, передает mspring.online.

Ещё трое получили штрафы за минский День Воли 25 марта – это братья Павел и Денис Крайцевы, а также Александр Коронкевич.

Интересы всех на международном уровне будет представлять правозащитник Борис Бухель. Могилевчане подписали доверенности, согласно которым он будет осуществлять переписку с Комитетом по правам человека ООН. По словам юриста, государство нарушило право могилевчан на свободу мирных собраний.

— Жалобы в КПЧ отличаются от тех, которые готовятся для национальных судов. Там другая терминология, другие обороты, более точные формулировки. Как правило, белорусские юристы используют совершенно другой стиль, — прокомментировал Бухель.

Как он сказал, ближайший месяц жалобы будут идти до Женевы. Затем их проверят на приемлемость. Если жалобы оформлены не по правилам, они без рассмотрения будут отправлены назад. Если жалобы примут, то их должны переслать правительству для дачи объяснений. После этого жалобы пересылаются гражданам уже с комментариями властей. Процесс может повторяться. Всего коммуникации занимает несколько лет:

— Люди, которые обратились в КПЧ в 2008 году, получили решения в 2012-ом. Пусть это долго, но оно того стоит. В белорусских кейсах по нарушению свободы мирных собраний КПЧ фактически всегда стоит на стороне граждан, а не государства, — отметил юрист.

Скорее всего, продолжил Бухель, жалобы будут объединены и решения будет два – по могилевской акции 15 марта и по минской акции 25 марта.