Количество браков поляков с украинками увеличилось в два раза 5 4.01.2018, 21:24

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По данным статистического управления Люблина, за последние несколько лет число таких союзов выросло в два раза.

В Польше растет количество браков между поляками и украинками. По данным статистического управления Люблина, за последние несколько лет число таких союзов выросло в два раза, передает «Радио Польша».

Подобное явление социологи наблюдали, когда после вступления Польши в ЕС увеличилось количество браков между польками и немцами, итальянцами и греками.

Отмечается, что браки поляков с украинками значительно прочнее, нежели браки полек и поляков с иностранцами из Великобритании или Германии.