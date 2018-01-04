Количество браков поляков с украинками увеличилось в два раза

Количество браков поляков с украинками увеличилось в два раза5
- 4.01.2018, 21:24
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По данным статистического управления Люблина, за последние несколько лет число таких союзов выросло в два раза.
В Польше растет количество браков между поляками и украинками. По данным статистического управления Люблина, за последние несколько лет число таких союзов выросло в два раза, передает «Радио Польша».
Подобное явление социологи наблюдали, когда после вступления Польши в ЕС увеличилось количество браков между польками и немцами, итальянцами и греками.
Отмечается, что браки поляков с украинками значительно прочнее, нежели браки полек и поляков с иностранцами из Великобритании или Германии.