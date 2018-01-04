В Израиле создали первый в мире раскладной автомобиль 1 4.01.2018, 21:35

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Сбылась мечта жителей мегаполисов, безуспешно ищущих парковку для своего авто.

Израильская компания City Transformer представила в Тель-Авиве первый в мире раскладной электромобиль. Двухместный электрокар на алюминиевых шасси развивает скорость до 90 км/ч, а его эксплуатация обойдется в «невероятную» сумму — 1 евро на 100 километров. Но главное — одним нажатием кнопки колесная база малыша уменьшается до одного метра, что позволяет парковаться на местах для мотоциклов, пишет hadashot.kiev.ua.

«Мы сотрудничаем с рядом крупных компаний — такими, как Yamaha Motor или Altair, поставляющей программное обеспечение для Ferrari, Fiat и других автопроизводителей», — говорит исполнительный директор City Transformer д-р Асаф Формоза.

Разработанный в мошаве Кфар-Неттер автомобиль весит (без батареи) 450 кг. и обладает высокой степенью автономности. Конечной целью, по словам главы отдела инноваций Уди Меридора, является полностью беспилотный электромобиль, недаром Израиль к 2020 году должен стать первой в мире страной, где будет создана инфраструктура для движения подобных транспортных средств. Разработчики надеются предлагать City Transformer и на станциях по обмену авто, как это делается сегодня в отношении велосипедов, которые можно взять напрокат и, добравшись до нужного вам места, оставить на аналогичной станции на другом конце города.

Стоимость базовой модели должна составить около $10 тысяч, правда, в расчетную стоимость пока не включена батарея. Компания планирует также разработку трехместной модели для одного взрослого и двух детей — оптимальное решение для доставки утром детей в детский сад/школу и возвращения их домой вечером. На очереди и одноместная грузовая версия City Transformer, незаменимая для поездки в супермаркет.