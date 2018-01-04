В Молдове демократы настаивают на повторном отстранении президента Додона 1 4.01.2018, 21:44

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Игорь Додон

Фото: EPA

В Конституционный суд Молдовы направили новый запрос о временном отстранении Додона от должности президента.

Депутат от правящей в Молдове Демократической партии Сергей Сырбу направил еще один запрос в Конституционный суд страны о временном отстранении от должности президента Игоря Додона. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Так, депутат обосновал свой запрос тем, что президент повторно отказался промульгировать принятый парламентом "Закон против российской пропаганды". Он попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке из-за возможного "конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа".

Также Сырбу сообщил, что Конституционный суд рассмотрит запрос 5 января в 10.30.

Ранее Додон отказался промульгировать упомянутый проект закона. Он также обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на телевидении и радио.

"На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д. Вместе с тем данный закон, вопреки положениям Конституции, вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве. Исходя из этих соображений, принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона", - отметил президент Молдовы.