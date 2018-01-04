Как в минском «Импульсе» продавцов прячут от покупателей 1 4.01.2018, 21:56

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Очередной скандал в столичном торговом центре.

«На ТЦ «Импульс» фирма «Тапас» перекрыла ИП основной вход в торговый зал. Количество покупателей резко сократилось и ИП несут серьёзные убытки! Фактически началась блокада и выживание малого бизнеса! Особенно актуально это выглядит на фоне последних заявлений Лукашенко о поддержке и гарантиях малого предпринимательства!» — написал на своей странице в Фейсбуке лидер «Перспективы» Анатолий Шумченко.

По его словам, недавно на основном входе в торговый центр была поставлена дополнительная дверь, «чтобы снизить количество покупателей». У двери также поставили охранника, но предприниматели выставили свою вахту, сообщает лидер ИП.

Анатолий Шумченко напоминает, что владельцем фирмы «Тапас» является хоккеист Павел Белый, нападающий хоккейной команды правителя.