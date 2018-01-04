В Гродно снова работают самые старые куранты в Европе 1 4.01.2018, 22:05

1,667

Гродненцы сверяют время по часам, которые даже старше лондонского Биг-Бена.

В Гродно на башне Фарного костела возобновили работу старинные городские часы ХV века. Полгода понадобилось, чтобы найти им смотрителя, ведь его профессия уникальная, в Беларуси такой случай оказался единственным. Предыдущий "хранитель времени" ухаживал за древним механизмом более 30 лет, рассказали на канале СТВ.

После того как смотритель ушел из жизни, часы остановились, но дело тут не в мистике. Механизм необходимо заводить раз в трое суток. И у этого процесса есть свои секреты.

Предыдущий смотритель успел передать мастерство лишь одному ученику, и разыскать его было непросто — на это ушли месяцы.

Любопытно, что новый часовщик православный, но в костеле уверены: это не имеет значения. Мужчина пока не афиширует свою причастность к новой жизни часов, говорит, сначала надо зарекомендовать себя в деле.

— Я знал, что есть какой-то молодой человек, который обучался у Иосифа. Я разыскал сына Иосифа, и он мне нашел в телефоне номер этого молодого человека, я ему позвонил. Познакомились. Мужчина этот, который сейчас отвечает за часы, он в этом понимает все. Я вижу, что он заинтересован, многие есть у него предложения: а давайте сделаем то, а давайте сделаем еще так, а давайте вот это еще сделаем, а давайте привлечем сюда туристов, чтобы приходили и смотрели, — рассказал настоятель Фарного костела Гродно Ян Кучинский.

Аналога гродненским часам в Европе нет. Даже у знаменитых курантов в Праге старинный механизм заменен на современный. Гродненцы сверяют время по часам, которые даже старше лондонского Биг-Бена.