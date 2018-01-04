«Почему-то ваши рубли дороже, чем наши» 1 4.01.2018, 22:35

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Как россияне проводят в Минске новогодние каникулы.

Российский туристический сервис Tvil.ru назвал Минск самым популярным городом СНГ для россиян в новогодние праздники. Tut.by прогулялся по столице и расспросил у туристов из России, как им белорусский сервис, сколько они здесь тратят и почему приехали именно в Беларусь.

На часах — около пяти вечера, в Беларуси как раз заканчивается рабочий день, а в магазинах в торговом центре «Столица» немало посетителей. Видите здесь человека с пакетами, из которых выглядывают одновременно льняная скатерть, соломенные игрушки и коробки с отечественными конфетами — высока вероятность, что это турист из России.

В соседней стране — десятидневные рождественские каникулы. По оценкам туристического сервиса Tvil.ru, Минск стал самым популярным городом СНГ из тех, куда уехали россияне. В рейтинге отмечается, что в среднем российские туристы едут в столицу Беларуси на 3,5 дня и тратят на проживание примерно 2,8 тысячи российских рублей в сутки (около 96 белорусских рублей).

В павильоне с белорусской косметикой — сибирячка Вера Новикова, ей 77 лет. Вера Матвеевна отдыхает на диванчике у входа, пока ее дочки ходят по магазину. Вера Новикова рассказывает, что они приехали из Томска, 2 января, пробудут в Минске до 6 января, потом — к родственникам в Бобруйск, 9 января улетят домой.

— У нас предки из Беларуси, еще в конце двадцатых уезжали в Сибирь. Сюда приезжаем не в первый раз, — поясняет Вера Матвеевна. — Добирались так: я к дочери из Томска в Кемерово приехала на автобусе, потом мы уже летели в Минск через Москву. Билеты на самолеты покупали заранее, со скидкой. Один билет туда-обратно обошелся в 18 тысяч рублей (618 белорусских рублей). И путевку покупали — примерно столько же стоит.

В Минске семья остановилась в отеле «Хилтон».

— Сегодня нас по Минску возили — обзорная экскурсия. Все хорошо, только погода тут такая, что перемерзли, — смеется сибирячка. — Когда уезжали, у нас вообще был минус 21 °C, но там хотя бы оделся по-морозному — и ходи! А тут то дождь, то снег, то дождь со снегом. Завтра нас повезут в Беловежскую Пущу, дальше не знаю, что там у дочек в программах написано.

Вера Новикова говорит, что пока в Беларуси ничего существенного не купили. Белорусские продукты постоянно можно купить на ярмарке в Томске. Из Сибири родственникам в Беларусь привезли подарки — конфеты ручной работы, с кедровым орехом.

— Все понравилось. Все так же, как и у нас, все говорят по-русски. Единственное: здесь ваши рубли дороже, чем наши российские деньги… Вот я 10 тысяч вчера разменяла и мне дали всего 316 рублей ваших. Так что здесь покупать нам ничего не выгодно, у нас то же самое и даже дешевле, — рассказала Вера Новикова.

«Хотелось посмотреть, что за страна такая»

Рядом с Верой Матвеевной в том же магазине косметики сидит у детской коляски Максим. Мужчина приехал в Минск из Москвы.

— Мы Новый год встречали в Силичах. Со снегом, правда, не повезло, но все равно отдыхаем хорошо, весело. Нас много приехало, человек сорок, на нескольких машинах, многие с детьми.

Подробнее о том, как отдыхается в Минске, рассказал знакомый Максима Андрей Нефедов. Мужчине 42 года, и он впервые в Беларуси.

— Хотелось посмотреть, что за страна такая. Понимаю, что мы попали в Беларусь в праздничные дни, когда все доброжелательно настроены, но в данный момент все потрясающе, — отметил Андрей Нефедов. — А, нет, стойте! Критика есть. Месяц назад мне ставили стент на сердце, нужны лекарства. Свое забыл дома во время сборов, в суматохе. Думал, что ничего страшного, потому что у нас такие можно запросто купить в любой аптеке. А здесь все по рецептам! Пришлось купить таблетки, которые снижают давление просто, потому что оно подскочило. Вот это единственное замечание.

Россиянин отмечает, что цены на продукты в Минске сравнимы с московскими, ассортимент — во многом европейский.

— Вообще мы с друзьями, правда, компанией поменьше, обычно на рождественские каникулы ездили в Европу: Австрия, Прага, Германия. Там уже все посмотрели, теперь хотелось бы что-то свое. Тем более в Беларусь мы давно хотели попасть, — рассказал Андрей.

«В белорусском платье Новый год встречала»

В магазине белорусского льна подбирает одежду россиянка Татьяна из Ростова-на-Дону. Она тут вместе с подругой, которая живет в Беларуси.

— Приехала в Беларусь 27 декабря, 9 января уезжаю. Каждый год в это время приезжаем сюда, потому что тут дорогие нам друзья и вообще все нравится.

Впрочем, Татьяна сетует: чувствуется, что в Беларуси цены стали выше, если сравнивать с предыдущими годами.

Женщины показывают, что в пакетах: уже купили хрусталь ручной работы стеклозавода «Неман». Какао — заказ от детей.

— А кое-что уже на нас. Вот на Татьяне одежда от «Калинки». А еще она в белорусском платье год встречала, — добавляет белоруска, подруга Татьяны.

Елена Смирнова приехала в Беларусь вместе с мужем из Подмосковья, город Лыткарино. Она рассматривает сумки от «Галантеи», но не уверена, что будет что-то покупать.

— Мы только сегодня приехали, еще голова кругом. Правда, сразу успели побывать в музее Великой Отечественной войны.

— Почему в Минск? Никогда здесь не были. Билеты подъемные, два билета туда и обратно нам обошлись в 150 долларов, летели «Белавиа» из Жуковского. Новый год обычно встречаем дома, а потом едем путешествовать. Раньше все по России: были в Самаре, Саратове, Казани.

В Минске Елена с мужем пробудут четыре дня. Сначала обзорная экскурсия по столице, потом поедут в замки — Мир, Несвиж, затем — в "Дудутки".

— Услуги гида дороговаты, я бы сказала — на европейском уровне.

Поселилась семья в отеле «Минск», в центре. За все дни за проживание — около 900 белорусских рублей.

— Как думаете, почему россияне сейчас так активно едут к нам?

— Люди стали жить получше — стали больше ездить. К тому же после разделения Союза было такое время, когда люди относились к друг другу напряженно, с неприятием. Сейчас какого-то недовольства не чувствуем. В Риге были, в Вильнюсе — нас принимают доброжелательно. Сейчас туризм развивается — собираемся съездить в Тбилиси.

«Все отели в Минске сейчас заполнены»

На проспекте Независимости, у отеля «Минск» и казино рядом с ним, — сплошь автомобили с красивыми московскими номерами.

Андрей и Дарья гуляют по проспекту. Андрею — 32, у него в Беларуси живет бабушка, детство он часто проводил здесь. Дарье — 29, невеста Андрея здесь в первый раз. Из Москвы молодые люди приехали на 3,5 дня.

— Цены, пожалуй, сопоставимые. Но что-то здесь дешевле: обувь хорошего качества, рубашки, — рассказывает Андрей. — Купили скатерти, носки, хлопок.

Россияне рассказали, что на бензин из Москвы до Минска у них ушло 2 тысячи российских рублей (около 68 белорусских рублей).

В «Лакомке» журналисты тоже встретили российских туристов. Лилия и Татьяна приехали в Минск из Саратова на четыре дня, встречали Новый год на 22-м этаже в «Панораме». Остановились подруги в гостинице «Беларусь».

— Вообще-то отдохнуть дорого получилось. На двоих — 85 тысяч (около 2900 белорусских рублей). Это за четыре дня в гостинице, за экскурсии и дорогу туда-обратно. Ну и это все — без сувениров и конфет, — рассказывает Лилия.

В программе у россиянок — съездить в Беловежскую Пущу, в Несвиж и в «Дудутки».

В гостинице «Минск» в новогодние и рождественские дни до 80% гостей — из России. Массово россияне начали заезжать с 30 декабря, 6 января почти все уедут из отеля.

Исполняющий обязанности начальника службы приема и размещения продаж гостиницы «Минск» Артем Шклянко говорит, что в процентах россиян примерно столько же, сколько было в это же время в прошлом году, но по числу их стало больше.

— Просто по календарю сам Новый год выпал на воскресенье. А значит, у гостей появилась возможность приехать в Минск раньше.

Россияне приезжают в основном семьями, поэтому самые востребованные номера — от двухместных и выше.

— Все отели в Минске сейчас заполнены, — резюмировал представитель отеля.