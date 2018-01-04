США откроют для бурения новые территории на шельфе 1 4.01.2018, 22:56

Это решение последовало за обещанием Трампа увеличить добычу углеводородных источников энергии.

В четверг Министерство внутренних дел США откроет для регистрации и получения разрешения для бурения на шельфе самую большую зону в ранее охраняемых американским законом прибрежных районах Арктики, районах Тихого и Атлантического океанов, передает «Голос Америки».

Это решение последовало за обещанием президента США Дональда Трампа увеличить добычу углеводородных источников энергии. Разрешения будут выдаваться несмотря на возражения экологов, правительственных чиновников и бизнесменов, которые обеспокоены опасностью разливов нефти и свертыванием прибрежного туризма.

Министр внутренних дел Райан Зинке представит обновленную Национальную программу по освоению нефти и газа на континентальном шельфе днем в четверг, говорится в пресс-релизе ведомства.

Новая программа, как ожидается, заменит 5-летний лизинговый план администрации Обамы и откроет больше площадей для бурения в ранее заповедных зонах.

За несколько недель до того, как покинуть Белый дом, бывший президент CША Барак Обама наложил запрет на новое нефтяное и газовое бурение в прибрежных водах в Атлантическом и Арктическом океанах. Охраняемой зоной признано 115 миллионов акров акватории на Аляске и 3,8 млн. акров в Северной Атлантике: от Новой Англии до залива Чесапик.

Однако президент Трамп в апреле прошлого года приказал Министерству внутренних дел кардинально пересмотреть существующий план бурения на шельфе.

В своем указе Трамп отметил, что политика США состоит в том, чтобы «поощрять разведку и добычу энергии... для того, чтобы поддерживать позицию страны как глобального энергетического лидера и обеспечивать энергетическую безопасность и устойчивость в интересах американского народа».

Изменения в политике были связаны с низкими ценами на нефть и ростом нефтедобычи на суше, что сократило промышленный спрос на аренду территорий для бурения на шельфе.

Накануне представления нового плана, законодатели от обеих партий, экологи, лидеры бизнес-сообщества на Атлантическом побережье США заявили, что они выступают против любых попыток открыть океанское побережье для бурения скважин. По их мнению, новая инициатива несет экологические риски и угрожает высокодоходным отраслям туризма.