Белорусская «молодежка» покидает хоккейную элиту 4 4.01.2018, 23:04

Во втором матче «релегейшн-раунда» МЧМ-2018 белорусские хоккеисты уступили датчанам по буллитам.

Молодежная сборная Беларуси проиграла Дании (2:3 Б) во втором матче «релегейшн-раунда» МЧМ-2018.

Таким образом, наша команда по сумме двух встреч (0-2) уступила соперникам в серии до двух побед и покинула элитный раунд чемпионата мира.

Белорусов в элите заменит сборная Казахстана.

Дания (U-20) — Беларусь (U-20) — 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Дания (U-20): Крог (Согард); Ларсен — Йессен, Рондбьерг — Бличфельд — Нильсен; Могенсен — Хайне, Грюндтвиг — Матиасен — Шульц; Сетков — Мортенсен, Альберг — Мадсен — Шмидт; Андерсен, Мольге, Гат.

Беларусь (U-20): Грищенко (Родик); Еременко — Дерябин, Бовбель — Шарангович — М.Сушко (К); Буровцев — Соколовский, Мартынов — Пищук — Дроздов; Гостев — Мартынюк, Михальчук — Литвинов — Анисимов; Рядченко — Гринкевич — Асташевич; Лукашевич, Габрусь.

Шайбы: 1:0 — Нильсен (Бличфельд, Рондбьерг, 10.47). 2:0 — Рондбьерг (Бличфельд, Шмидт, 12.23). 2:1 — Сушко (Еременко, 48.54). 2:2 — Литвинов (Бовбель, Сушко, 49.40). 3:2 — Шмидт (70.00, решающий буллит).