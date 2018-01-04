Нарколог: Уровень алкоголизации в Беларуси сейчас такой же, как 30 лет назад 1 4.01.2018, 23:09

ФОТО: NWRADIO.RU

Похоже, что в этом году Беларусь вновь окажется одной из самых пьющих стран мира.

В 2016-ом Беларусь опустилась с первого на второе место в производстве и потреблении алкоголя. Также в последние годы уменьшается количество больных с поставленным первый раз диагнозом «алкоголизм». Но новые квоты на производство алкоголя могут развернуть эту положительную тенденцию в обратную сторону, пишет «Белсат».

Согласно постановлению Совмина, в 2018 году квоты на производство, к примеру, плодово-ягодных вин увеличили на 44,5% по сравнению с предыдущим годом.

Вырастет производство и других алкогольных напитков.

«Уровень алкоголизации сейчас такой же, как 30 лет назад, в 1984 году, до принятия Горбачевым полусухого закона. С моей точки зрения нужно повышать возраст продажи алкоголя. Полагаю, что те предложения МВД повысить до 21 года, это правильно», – комментирует ситуацию психиатр-нарколог Владимир Иванов.

Реальная экономика противоречит красивым цифрам

Повышение возраста покупателей, ограниченное время продажи алкоголя в магазинах – меры, которые рассматриваются в пятилетней программе Беларуси для преодоления пьянства и алкоголизма, принятой в 2016-ом. Программа между прочим предусматривает и уменьшение объемов отгрузки алкогольной продукции на внутренний рынок Беларуси. Новые квоты от совета министров, очевидно, не способствуют реализации программы.

«Производство и реализация алкоголя очень важны для государства, для бюджета, особенно для местных бюджетов, которые дефицитны в нашей стране. Но государство несет убытки. Прежде всего это распадающиеся семьи, больные дети, аварии на производстве и на дорогах», – говорит экономический обозреватель Татьяна Калиновская.

Цифры чиновников против уверенности Лукашенко

В позапрошлом году продажу алкоголя ограничивали с 10 вечера до 9 утра. Запрет просуществовала чуть больше двух месяцев и был отменен на заседании у диктатора. Еще через полгода Лукашенко заявил, что сомневается в эффективности запрета на продажу алкоголя ночью. Но в этом не сомневаются представители Министерства внутренних дел, которые отмечали положительный эффект этого запрета, и жители Минска.

За первое полугодие 2017-го потребление водки в Беларуси уменьшилось всего на 1,7%. По данным специалистов, это очень мало, чтобы констатировать положительную тенденцию. Поэтому вероятно, что в этом году Беларусь вновь окажется одной из самых пьющих стран мира.