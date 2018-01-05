10 невероятных фактов о минском аэропорте 12 5.01.2018, 7:35

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В Национальном аэропорту «Минск» произошло немало удивительных событий.

Самое неординарное событие года, привлекшее внимание СМИ, – это потерявшийся в аэропорту кот Мартик, пишет citydog.by.

СМИ писали о сбежавшем из переноски во время таможенного досмотра коте по кличке Мартик. Через несколько дней животное нашли мертвым в багажном отделении.

В аэропорту встретили четырехмиллионного пассажира.

Он работает в медицине и очень часто летает через Национальный аэропорт «Минск» из Питера. Ему подарили сертификаты на бесплатное обслуживание в VIP-зале минского аэропорта. И торт!

Самые известные пассажиры аэропорта в 2017-м – Sting и Жерар Депардье.

Sting выступал в «Минск-Арене» в октябре, а сын певца Джо Самнер поприветствовал минчан на белорусском языке.

Французский актер Жерар Депардье прилетал в Минск по делам в ноябре. Он ездил в деревню Лапоровичи Минского района, участвовал в розыгрыше призов сети гипермаркетов и съездил на завод виноградных вин.

Наибольшее количество рейсов из Национального аэропорта «Минск» выполнено в Москву.

Если помните, мы рассказывали, что русские туристы любят Минск больше всех городов в СНГ. Они приезжают в среднем на 2,5 дня и тратят 70 долларов в сутки.

Самый популярный вопрос у журналистов: как погода повлияла на работу аэропорта?

Самый популярный вопрос пользователей социальных сетей: когда состоится споттинг-сессия?

Самый необычный вопрос пользователей социальных сетей: летают ли самолеты в Пекалин?

Пекалин – это поселок в Смолевичском районе. И, конечно, туда самолеты не летают и даже не ездят.

Самый необычный вопрос в справочную: могу ли я заночевать в комнате матери и ребенка, если я без ребенка?

Вряд ли. Детская зона доступна для пассажиров с детьми. Она находится на третьем этаже возле касс. CityDog.by показывал, как она выглядит.

Самая популярная книга, которую берут в библиотеке аэропорта: Эрих Мария Ремарк, «Триумфальная арка».

Новые услуги, которые появились в аэропорту:

Кроме детской комнаты, в аэропорту теперь есть платные душевые кабины. Начала действовать услуга «Приоритетный сервис VISA»: держатели карт Visa Platinum или Visa Infinite могут сдать багаж и пройти контроль безопасности на приоритетной основе.

Хранение багажа в камере для ручной клади «Передай подарок другу» позволит сделать сюрприз вашим знакомым, которые прилетают в Минск. За 1–4 рубля можно оставить подарок на имя получателя на первом этаже в зоне прилета сектора 6. Правда, сперва ваш подарок проверят на безопасность.

А севший аккумулятор сотрудники парковки помогут завести за 20 рублей. Эта услуга называется «Быстрый запуск транспортного средства».