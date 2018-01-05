Беглецы из детского сада в Светлогорске ехали на пляж15
- 5.01.2018, 8:05
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Дети рассказали, почему решились на побег.
Беглецы из детского сада в Светлогорске ехали на... пляж. Об этом в беседе с корреспондентом телеканала ОНТ признался один из мальчиков и пообещал, что больше так делать не будет.
Трое мальчиков в возрасте 3-4 лет сбежали из детского сада 3 января. Они пошли на железнодорожный вокзал и сели в дизель-поезд, который шел до Жлобина. Исчезновение детей заметили, когда их пришли забирать родители. К счастью, мальчиков быстро нашли в поезде и в то же день отправили домой.
Это происшествие стало причиной увольнения воспитателя. Специальная комиссия проводит расследование. Министерство образования приняло меры, чтобы исключить подобное в будущем.