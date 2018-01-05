В штате Вирджиния судьбу выборов решил жребий 1 5.01.2018, 8:08

Представители двух ведущих партий набрали на выборах в одном из округов совершенно одинаковое число голосов.

В американском штате Вирджиния судьбу выборов в Палату делегатов местного законодательного собрания решил жребий - после того, как представители двух ведущих партий набрали на выборах в одном из округов совершенно одинаковое число голосов, сообщает svoboda.org.

Глава избирательной комиссии штата вытянул записку с именем республиканского кандидата. Таким образом, республиканцам удалось удержать большинство - 51 на 49 - в Палате делегатов.

Представители избирательной комиссии отмечают, что жребий в последний раз решал судьбу выборов в штате почти 50 лет назад, однако еще никогда от него не зависело, какая партия будет иметь большинство в палате.

Демократы заявили, что будут добиваться нового пересчета голосов. Их пересчитывали уже несколько раз, причем по итогам одного из пересчетов кандидат от демократов опережал республиканца на один голос. Однако при новом пересчете выяснилось, что голоса распределились поровну. В соответствии с законами штата, был назначен жребий.