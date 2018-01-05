«Пусть вернут деньги, и мы освободим помещение» 4 5.01.2018, 8:48

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ИП из «Импульса» взбунтовались против руководства торгового центра.

Не обращая внимания на различные препятствия, торговцы центра «Импульс» сегодня продолжают работу. Бизнесмены требуют от чиновников услышать их голос, говорится в репортаже «Белсата».

В прошлом году владельцами центра «Импульс» стали частные компании – «Тапас» и «Магнат Трейд». Эта сделка очень обеспокоила индивидуальных предпринимателей, вложивших свои деньги в стройку торговых рядов. Теперь, когда их фактически вместе с помещениями передали новым владельцам, ведение торговли оказалось под угрозой. Не помог и суд. Хотя предприниматели и победили, новые владельцы находят все новые формы давления.

«Нас администрация «Тапаса» пригласила к себе, там нам четко и ясно сказали, что мы здесь стоять не будем, они нас отсюда выживут, и все ваши вопросы направляйте к «Магнат Трейд», вы стоите на наших территориях, и мы вам работать не дадим», – говорит предприниматель Андрей Кудревич.

Торговцы: пусть вернут деньги, мы уйдем

Как cчитают специалисты, интересы между новыми владельцами центра «Импульс» не должны влиять на торговцев. Договора об аренде подписаны вплоть до 2027 года. Однако компании своими действиями заставляют бизнесменов отказываться от подписанных условий без каких-либо компенсаций.

«Мы не знаем, чего они хотят, но мы одного хотим – мы хотим работать. Мы вложили деньги, мы платим налоги, мы платим аренду – мы платим все, а нас оставляют без работы, мы вложили сумасшедшие деньги, пусть «Тапас», «Магнат» вернут нам деньги, и мы освободим помещение, я лично освобожу это здание», – говорит ИП Ирина Старовойт.

Бизнесмены уже заявили, что будут обращаться в суды и прокуратуру, чтобы бороться за свои права и доказать незаконность таких действий со стороны новых владельцев торгового центра.