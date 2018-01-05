Появились фото российских самолетов, уничтоженных на базе в Сирии 3 5.01.2018, 8:56

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Минобороны РФ, назвавшее новость фейком, выдало желаемое за действительное.

Российский военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Это один из самолетов, получивших повреждения в результате минометного обстрела базы. Сапоньков также уточнил количество раненых российских военнослужащих: их 9.

Сапоньков дважды работал на войне в Сирии и получил эти фото от своих контактов там.

Первая информация об катастрофичном для российского контингента обстреле появилась в СМИ вчера. Вчера же Министерство обороны России отрицало факт обстрела и большой потери самолетов.