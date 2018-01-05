Сингапурцы будут зарабатывать криптовалюту, крутя педали 5.01.2018, 8:59

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Оригинальное решение предложила компания по аренде велосипедов.

Сингапурская компания oBike, которая сдает велосипеды в прокат, сообщает, что отныне все гости города, воспользовавшиеся ее услугами, смогут намайнить себе во время велопрогулок немного криптовалюты на карманные расходы, сообщает hyser.com.ua.

Для реализации идеи компания собирается запустить собственную монету под названием oCoin — ей можно будет оплатить аренду велосипеда или же расплатиться за покупки у партнеров oBike. Схема добычи криптовалюты проста: чем дольше поездка, тем больше в итоге может намайнить велосипедист.

О новой монете пока известно только то, что работать она будет на блокчейн-платформе Thron. И это, пожалуй, все. Как именно пользователи будут майнить с помощью велосипедов — не уточняется, но, кажется, обвешивать велосипеды мобильными фермами на 4-6 видеокарт никто точно не собирается. Неизвестно и сколько сможет заработать велосипедист за поездки. Впрочем, идея хорошая уже тем, что благодаря ей больше людей смогут узнать о криптовалюте.