«Землю – крестьянам!»: Кобринский фермер победил 2 5.01.2018, 9:10

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Степан Дубчук

Степан Дубчук выиграл суд по делу, над которым «работали» 50 милиционеров.

В суде Кобринского района наконец завершился судебный процесс по административному делу жителя села Малые Прилуки Степана Дубчука, сообщает racyja.com.

Вызванная в суд начальник идеологического отдела Кобринского райисполкома Полина Василюк сообщила, что мероприятие к 100-летию октябрьской революции проводилось по плану на главной площади города у памятника Ленину.

Получается, Степан Дубчук присутствовал на официальном мероприятии. Исходя из этого, судья Петр Тимошенко прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.

Судебное дело началось с подачи милиционеров, говорит Степан Дубчук: «Довели до суда, там пятьдесят милиционеров над делом работали. Искали состав преступления. Но не нашли. Ведь я вышел на разрешенную акцию. Им плакат мой не понравился. Черный цвет, думали анархист. Два месяца мне нервы портили. Кто за это будет отвечать, не знаю».

Степан Дубчук 7 ноября во время празднования властями 100-летия октябрьской революции тоже вышел на городскую площадь с плакатом, где было написано: «Земля - крестьянам! Когда?». Мужчину вынудил выйти на площадь отказ местных властей выделить землю для фермерских работ. За землю Дубчук борется не один год. Тем временем, по словам Дубчука, председатель райисполкома пообещал ему посодействовать в деле выделения земли.