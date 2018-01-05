Иностранцы о белорусках: Это супер-жены 39 5.01.2018, 9:19

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Хозяйственность и «семейственность» белорусских женщин покоряют европейцев.

Вопрос поиска второй половинки для белорусских девушек в рейтинге насущных проблем часто стоит выше самореализации, выбора профессии и, тем более, покупки нового платья.

«В этом тексте мы не будем спорить о том, хорошо это или плохо. Отметим: хозяйственность и «семейственность» наших женщин действует на европейских мужчин лучше афродизиаков. Так говорят они сами», - пишет tut.by.

Энтони, 40 лет. Архитектор, живет в Манчестере. Женат на белоруске:

— Нам с детства внушали, что нужно сначала встать на ноги, а уже потом думать о романтических отношениях, и тем более — о семье. Проблема в том, что то же самое говорили и женщинам. И что получается: мы все упорно работаем, примерно к 40 годам уверенно стоим на своих двоих и начинаем искать вторую половинку. Но дело в том, что к тому же возрасту у женщин уже все есть: и карьера, и дом, и машина. Предложить тебе нечего, да ты ей и не особенно нужен. Более того, у нас почти нет шансов встретиться. Например, я после работы иду в спортзал, по выходным — на футбол с друзьями. Где я мог пересечься с симпатичной англичанкой? В ночном клубе? Это только one night stand.

Поэтому я искал свою любовь в интернете — и нашел белоруску. Я понимаю мужчин, которым нравятся белорусские девушки. Дело совсем не во внешности, точнее, не только в этом. С ней я могу быть английским джентльменом. Многие вещи для меня сначала были непривычны, например, открыть дверь перед женщиной, помочь ей снять верхнюю одежду. Но я чувствую себя настоящим мужчиной. Я несу ответственность за нее, за нашу семью, и мне это нравится.

Жан-Пьер, 42 года. Топ-менеджер в крупной IT-компании, живет в Париже, женат на белоруске:

— Я искал суперженщину, которая могла бы заботиться о наших будущих детях, поддерживать быт и при этом выглядеть как богиня. А еще я мечтал, что это будет умная, интересная девушка, которая сможет быть успешна и на работе. Оказалось, что суперженщина реально существует. Это не фантазия и не разыгравшееся воображение.

Когда я встретил Марию, все совпало. Я очень ценю и не перестаю удивляться сочетанию этих двух на первый взгляд противоположных качеств: ориентированность на семью и стремление реализовать себя в любимом деле.

С парижанками гораздо сложнее строить отношения. Кажется, что они ими совсем не дорожат. Страх хоть в чем-то зависеть от мужчины привел к тому, что исчезло самое главное, вот это «мы». Редко когда такая женщина поинтересуется, как прошел твой день, и уж тем более не будет терпеливо слушать, что тебя волнует, что ты планируешь, чего бы хотел.

Одно из самых важных качеств белорусских девушек — они умеют заботиться. Причем не только о мужчине, но и о своих родственниках, о друзьях. Удивительно, что при всей своей «домашности», они могут много работать и делать хорошую карьеру. Может показаться, что это какой-то праздник для европейского мужчины: приезжай в Беларусь и ищи себе спутницу жизни. Но для нас тоже повышается планка. Нужно уметь ухаживать, придумывать, как развлечь, какой подарок подарить. Очень высокие требования белоруски предъявляют к тому, как ты выглядишь. А когда отправляешься на свидание с европейкой, можно так тщательно не продумывать свой внешний вид.

Томас, 37 лет. Юрист, живет во Франкфурте, ищет жену в Беларуси:

— В 2012 году мы с другом решили поехать в страну, которая, скажем так, не считается популярным туристическим направлением. Мы выбрали Беларусь. До этого я побывал в России, других странах Восточной Европы, но я был удивлен, насколько здесь открытые и позитивные люди. Можно просто идти по улице и «словить» улыбку незнакомой девушки. Это невозможно в Германии.

Мне кажется, СМИ в Западной Европе немного перестарались, говоря о гендерном равенстве. Теперь мы все зациклены на работе и карьерном росте. Причем девушки считают, что это очень круто: агрессивно вести бизнес, быть жесткими руководителями. Такое стремление к равным возможностям в профессиональном плане они перенесли на все сферы жизни и потеряли свою женственность.

Это отразилось и во внешнем виде (лишний вес, небрежная одежда), и в характере. В европейках не хватает теплоты, деликатности, шарма, элементарно хороших манер. Вы, наверное, не поверите, но вы можете сильно смутить немку, если подарите ей цветы. Сейчас мы все сидим в офисе до ночи и убеждены, что до 40 лет нужно зарабатывать, строить карьеру, а не заниматься личной жизнью. Если ты работаешь по 12 часов 6 дней в неделю, тебя будут уважать. Но станешь ли ты от этого более здоровым и счастливым?

Я не разделяю таких взглядов, поэтому хотел бы жениться на девушке из Беларуси. Не думаю, что есть какая-то серьезная разница в быту, особенно если мы говорим про столицу, Минск. За нас многое делает техника, и нет необходимости тратить много времени на работу по хозяйству. Белоруски также хотят занимать высокие должности, иметь хорошую зарплату, но они не зациклены на этом. Я уверен, что настоящую, крепкую семью я смогу создать с именно с белорусской девушкой.

Александр, 25 лет. Родился в России, но 5 лет живет в Париже, встречается с девушкой из Беларуси:

— Вы думаете, я не засматривался на француженок? Засматривался, честно. Посмотрел… И влюбился в девушку из Минска. Мы познакомились в университете. Глупо говорить, что я сразу рассмотрел внутренний мир. В первую очередь меня, конечно, привлекла внешность. Это не миф, проверено на собственном опыте: славянские девушки выглядят гораздо лучше европеек. Они более ухоженные, стильные, выбирают женственную одежду. Ни одна из них не позволит себе прийти на занятия с немытой головой. А вот так называемые утонченные парижанки… Потом я оценил и характер, и душевные качества, и стремление к уюту и порядку.

Мне нравится Париж, я привык к европейскому менталитету и могу долго перечислять, почему мне здесь лучше, чем у нас, но я не представляю, как жить с европейской девушкой. Пришла домой, разогрела еду из Picard, поставила на стол. И все? Что такое уборка, они знают из рекламы чистящих средств (даже не знаю, для кого их рекламируют), а высшее проявление хозяйственности — достать вещи из стиральной машинки и аккуратно их развесить.

Вы, наверное, подумаете, что я такой типичный мужик, у которого жена должна с утра до ночи варить борщи? Но дело не в первом-втором и компоте или аккуратных стопочках с носками, а в том, как женщина относится к своему любимому человеку, к пространству вокруг себя, к тому, как она проявляет заботу и выстраивает взаимоотношения. Я точно знаю, что девушки из Беларуси умеют любить и не стесняются выражать свои чувства.