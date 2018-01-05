«Друг другу руки тянули и влезли в вагон»: детали побега детей из Светлогорска 17 5.01.2018, 9:36

4,997

Новые подробности о сбежавших в Светлогорске детях.

Вчера вечером Светлогорск, да и всю Беларусь всполошила новость — трое малышей ушли из детского сада и уехали на дизеле в другой город. Самое удивительное в этой истории — возраст сбежавших сорванцов: двоим из них всего три года, старшему — четыре! Как мальчишки могли уйти из детсада незамеченными? Как добрались до вокзала и самостоятельно сели в дизель, ведь даже взобраться в вагон по высоким ступенькам в таком возрасте без помощи проблематично? И наконец, почему все это время разгуливающие без сопровождения взрослых малыши не привлекли внимания прохожих? Журналисты tut.by выехали на место и попытались найти ответы на эти и другие вопросы:

«Сегодня, 4 января, в детском саду № 21 тихо. Центральная дверь под вывеской заперта, но есть звонок. Нам открывает женщина, представляется техничкой, говорит, что все руководство детсада сейчас в райисполкоме и комментировать ситуацию просто некому. Женщина в сердцах признается — вчерашний инцидент взволновал весь детский сад, и называет произошедшее недоразумением, воспитатель, от которой убежали малыши, была на хорошем счету.

Молодой отец Максим спешит за ребенком. Мужчина считает, что в произошедшем виновен воспитатель, но уверен, что это могло произойти с каждым.

Мама другого ребенка, Юлия, признается, что жалеет воспитателя, ведь та пострадала за то, что не ленилась и каждый вечер выводила на прогулку детей, когда коллеги из других групп этого не делали.

— Сейчас все это обсуждают, и у большинства мнение такое — все произошло оттого, что она осталась одна, нянечки в пять часов уже ушли домой. Она одна одевала деток, а эти трое были готовы первыми и выскочили. Она это видела, но не могла оставить других детей из группы в раздевалке одних. Воспитатель нашла, кто может присмотреть за детьми, и сразу побежала искать этих. Но где их искать, тем более темень уже на улице.

Юлия уверена, что дети выбежали не через дыру в заборе, а через открытые ворота.

— Вообще-то они всегда закрыты на щеколду, и трехлетний ребенок не смог бы с ней совладать. Но в вечернее время через ворота идут родители и кто-то просто мог их не закрыть, — предполагает девушка.

Родители считают: было темно, поэтому никто не заметил мальчиков. А до вокзала метров 600. Нужно лишь пройти по неосвещенной дорожке вдоль трех девятиэтажек, перейти пешеходный переход — и вот они — рельсы-шпалы…

Мама одного из сбежавших мальчиков — четырехлетнего Антипа — Елена Стельмашок рассказала , что родители очень жалеют об увольнении воспитательницы их группы и просили руководство сада этого не делать. По словам женщины, должности лишилась и заведующая детским садом № 21.

«Вы не представляете, что я пережила, когда пришла забирать ребенка из садика, а его не было. Хорошо, что все обошлось. Не знаю, как бы я реагировала, если бы что-то случилось. Но на данный момент мы не имеем претензий к воспитательнице, ее работой мы были очень довольны», — заявила Елена Стельмашок.

Сам Антип рассказал, как ушли из сада: ворота были открыты, и они решили побежать. Мальчикам хотелось посмотреть на завод, где изготавливают стеклянные бутылки. По словам мальчика, на вокзал они попали по железнодорожным путям.

У обходчика вагонов Александра Серпикова сегодня выходной, но с утра его вызвали на работу — целый день он пишет многочисленные объяснительные. А все потому, что он вчера последним видел, как детишки карабкались по ступенькам в вагон. Однако задержать их не успел.

— Я вышел, до отправки дизеля оставалось несколько минут. До этого я уже проверил его и вышел еще раз, потому что так положено. Повернул голову — смотрю, карабкаются трое, меньше моего Ромки, которому уже пять скоро. Да так быстро и ловко. Кто-то писал в интернете, что, мол, им помогли взрослые взобраться по ступенькам, ничего подобного. Сами друг другу руки тянули и влезли в вагон. Я в метрах тридцати от них был, побежал, но двери закрылись. Я — к локомотиву. Там машинист как раз зеркало протирал, поэтому окно открыл, кричу ему: «Там у вас в вагоне малые какие-то без взрослых, посмотрите». Поезд тронулся, но я уже был спокоен, что теперь-то присмотрят за малышами, — рассказывает Александр.

Далее машинист Евгений Новик отправил своего помощника Юрия пройти осмотреть состав. Тот обнаружил детей в первом вагоне.

Машинист связался с дежурным по депо, объяснил ситуацию. Было решено сопровождать малышей до Жлобина и не спускать с них глаз.

— Помощник смотрел за детьми, чтобы они нигде не вышли. А выйти они пытались. Был среди них самый бойкий — Федор. На станции Мормаль он вдруг подскочил и крикнул: «Все, пацаны, погнали!», — рассказывал TUT.BY Евгений Новик.

В 18.07 дизель прибыл к перрону жлобинского вокзала, где железнодорожники передали мальчиков сотрудникам милиции.

Министр образования Игорь Карпенко назвал ЧП, произошедшее со сбежавшими из детсада в Светлогорске детьми, «вопиющим случаем» и «грубейшим нарушением».

В Министерстве образования создана комиссия для проведения расследования инцидента. Вопрос о соответствии занимаемой должности заведующей ГУО «Ясли-сад № 21 г. Светлогорска» будет рассмотрен после окончания расследования. Воспитатель уволена в соответствии с декретом № 5 от 15.12.2014 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета.

В облисполкомы, Мингорисполком и рай-/горисполкомы Минобразования направило письмо «Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования».