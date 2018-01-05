Фандрайзинг в погонах 10 Ирина Халип

5.01.2018, 9:35

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Ирина Халип

Просто Вакульчику деньги очень нужны.

Что-то никак не давало мне покоя в истории с закрытием дела «Белого легиона» в конце ушедшего года. Уж слишком легко его прекратили «за отсутствием состава преступления». А как же вооруженное формирование, склады с оружием в лесах вокруг Минска, натренированные в лагерях Польши и Украины боевики, заговор с целью захвата власти, финансирование из Польши, 36 арестованных, да еще и дивные карикатурные персонажи - фрау А. с моншером Мишелем? Такая махина, такое нагромождение страшилок – и все это в конце концов уложилось в краткую строчку «отсутствие состава преступления»? Что-то тут не так.

А ведь под знаком этого уголовного дела прошел почти весь прошлый год. И теперь, когда вступил в силу новый белорусский бюджет, я понимаю, что это было. Это был фандрайзинг. Большая фандрайзинговая кампания КГБ Беларуси. И вот теперь все аккуратно расставляется по своим местам. Действительно, ведь если в стране тихо и застойно – нет никакого смысла увеличивать финансирование спецслужб: народ спокоен, в меру сыт и в меру запуган. А вот если кругом шпионы, или зреет заговор, да еще с боевиками и тренировочными лагерями, заграничными спонсорами и складами оружия – тогда, конечно, денег им нужно дать больше. А когда проект бюджета одобрен – дело можно закрывать. Тем более что теперь спецслужбы заняты раскрытием украинской шпионской сети во главе с журналистом украинского радио Павлом Шаройко. Эту историю можно мусолить до принятия бюджета на следующий год. Или еще что-нибудь придумается за это время – иначе никак.

Смотрите сами: в прошлом году на финансирование КГБ выделялось 130 с небольшим миллионов рублей. А в этом – 163 с половиной миллиона. Выходит, 33 миллиона рублей для КГБ заработали сидевшие в тюрьмах обвиняемые по делу «Белого легиона». Неплохо, правда? С приходом Валерия Вакульчика на должность председателя КГБ такого рода фандрайзинг стал нормой. Вспомните: его назначение в 2012 году совпало с арестом новополоцкого слесаря Андрея Гайдукова. И, конечно, с громким обвинением в шпионаже. В результате бюджетные расходы на КГБ в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились на 255 миллиардов тогдашних, еще далеких от деноминации рублей. В мае 2013 года Гайдукова признали виновным в «покушении на преступление без признаков измены государству» (деньги выделены, можно не ломать голову над шпионской сетью), и Вакульчик начал готовиться к следующему принятию бюджета: был арестован и объявлен шпионом ксендз Владислав Лазарь. Там тоже для начала была создана плотная дымовая завеса: католическая церковь сплела шпионскую сеть, опутавшую всю Европу, дальше придет инквизиция и начнет сжигать законопослушных белорусов на кострах. Сработало: в бюджет на 2014 год на финансирование КГБ добавили еще 200 миллиардов тогдашних рублей. А ксендза в конце года выпустили, сняв все обвинения: деньги получены, «скрипач не нужен».

В 2014 году фандрайзеры в погонах позволили себе немного расслабиться, но рубль в очередной раз ушел в нокаут, и доллар вырос на 25 процентов. Нужно было как минимум на столько же увеличивать финансирование, и осенью начались срочные поиски шпионов. Но хитрые шпионы попрятались и замаскировались, и тогда КГБ обвинил в шпионаже военного обозревателя Александра Алесина. Денег добавили: те же 25 процентов. А потом два года финансирование КГБ не увеличивалось и находилось в пределах тех же 130 миллионов деноминированных рублей. Громких шпионских дел и заговоров не было, хотя каждый год председатель КГБ рассказывал таинственные истории то о «кроте» внутри рядов, то о профессиональном иностранном разведчике, вовремя схваченном и сидящем в СИЗО.

Но единичные шпионы, без красивой картинки и разветвленной сети, уже не вызывали никакого трепета у правителя – они стали привычной деталью пейзажа, как верстовые столбы. Чтобы совершить прорыв, нужно было что-то свежее и масштабное. А что может быть прекраснее, чем вооруженные боевики, готовящие заговор? Так что за самое громкое уголовное дело прошлого года КГБ все-таки получил очередную финансовую благодарность. А страшные истории про украинскую разведку, цветущую пышным цветом в Беларуси, мы, не сомневаюсь, скоро услышим: время летит быстро, и проект следующего бюджета уже почти в пределах видимости.

Так что никаких загадок тут нет. Это даже не шпиономания и не паранойя, а банальный «развод на бабки». Ведь как не дать, когда шпионы?..

Ирина Халип, специально для Сharter97.org