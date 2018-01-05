Десятки тысяч автомобилей в Минске не прошли техосмотр с первого раза 23 5.01.2018, 9:53

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Основные причины связаны с неисправностью тормозной системы.

В 2017 году разрешение на допуск к участию в дорожном движении на диагностических станциях Минска получили 465 117 транспортных средств, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в филиале УП «Белтехосмотр» в Минске и Минской области. В Минской области — 190 932 транспортных средства.

В общей сложности с первого раза не проходят техосмотр около 10–15 % единиц транспорта. Основные причины связаны с неисправностью тормозной системы, элементов подвески, внешних световых приборов.

— В 2017 году в столице по сравнению с 2016 годом на 13,6 % снизилось количество автомобилей, представленных на гостехосмотр, — отметил начальник филиала УП «Белтехосмотр» в г. Минске и Минской области Александр Кудрявцев. — В Минской области снижение составило 12,7 %. А ведь все условия для автовладельцев созданы. Прошло то время, когда в столице работала лишь одна диагностическая станция. Сегодня услуги по государственному техническому осмотру в Минске оказывают 30 станций, еще 34 находятся на территории Минской области. На каждой имеется современное диагностическое оборудование. На техосмотр можно записаться заранее, позвонив по телефону на интересующую станцию либо воспользоваться системой онлайн-записи.

Напомним, что за 11 месяцев минувшего года техосмотр прошли владельцы лишь третий автомобилей страны.