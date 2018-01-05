Сюрпризы погоды: Флорида впервые за 29 лет увидела снег 2 5.01.2018, 9:58

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Непривычные для американцев снегопады пришли на восток США.

На северо-востоке США и в Канаде разбушевалась снежная буря, которая привела к транспортному коллапсу, перебоям в подаче электроэнергии, а также к аномальным осадкам на юге. Об этом сообщает Reuters.

Сложные погодные условия установились в Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке. В этих регионах отменили более трех тысяч авиарейсов. В штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида порывы ветра скоростью до 110 км/ч привели к обрывам линий электропередач, в атлантических провинциях Канады без электричества остались около 70 тысяч потребителей.

В сообщении сказано, что в Нью-Йорке и Бостоне остановился транспорт из-за снежной бури. По прогнозам синоптиков, снегопады, наблюдаемые в восточных регионах страны и на атлантическом побережье, в ближайшие дни могут только усилиться. Местами ожидают выпадения до полуметра снега. 4 января в Нью-Йорке закрыли школы, там температура опустилась до минус 5 градусов.

В Сент-Луисе (штат Миссури) также наблюдается аномальная погода, температура опустилась до минус 13 градусов, что на 15-20 градусов ниже нормы для текущего времени года. В некоторых южных штатах отмечается непривычно холодная погода. В городе Таллахасси (штат Флорида) впервые за последние 29 лет выпал снег. В соседнем штате Джорджия синоптики прогнозируют от 5 до 10 см осадков, в Северной Каролине - до 8-14 см снега.

28 декабря в результате сильного снегопада в Великобритании возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии по всей стране.