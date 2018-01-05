Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов» 3 5.01.2018, 10:06

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Американский канал назвал имена режиссеров и сценаристов последней части фэнтези-саги.

Финальный, восьмой по счету сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Об этом сообщил американский телеканал HBO, который занимается производством фэнтези-саги, пишет unian.net.

«Эпический фэнтези-сериал «Игра престолов» вернется с шестисерийным, восьмым и финальным сезоном в 2019 году», - говорится в сообщении телеканала.

За режиссуру сезона будут отвечать шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, а также Дэвид Наттер и Мигель Сапочник. Сценаристами станут Бениофф и Уайсс, а также Каролин Страус, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд. Автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которому создан сериал, фантаст Джордж Мартин войдет в состав группы исполнительных продюсеров финального сезона «Игры престолов».

Напомним, сериал «Игра престолов» рассказывает историю борьбы за власть на вымышленном континенте Вестеросе. Он возглавляет список наиболее значимых сериалов 2017 года по версии издания Variety, кроме того седьмой сезон телесаги в ушедшем году чаще всего скачивали с пиратских сервисов.