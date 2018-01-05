Александра Саснович вышла в финал теннисного турнира в Брисбене

Александра Саснович вышла в финал теннисного турнира в Брисбене4
- 5.01.2018, 10:22
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Белоруска обыграла 16-ю ракетку планеты Анастасию Севастову из Латвии.
Белорусская теннисистка Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) впервые в карьере вышла в финал турнира категории "Премьер", сообщает БелТА.
Сегодня на состязаниях в австралийском Брисбене с призовым фондом $894 тыс. Александра Саснович обыграла 16-ю ракетку планеты Анастасию Севастову из Латвии в двух сетах - 7:6 (7:3), 6:4.
В первой партии соперницы шли нога в ногу, но на тай-брейке гораздо увереннее сыграла белоруска. Во втором сете борьба также была очень упорной, но Александра в решающие моменты вновь оказалась сильнее и заслуженно победила. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Выступление на престижном турнире в Брисбене Александра Саснович начала с квалификации, поочередно обыграв россиянку Полину Монову (178), американку Джулию Босерап (135) и австралийку Изабель Уоллас (235).
В основной сетке до сегодняшней виктории были побеждены представительница Франции Кристина Младенович (11), эстонка Анетт Контавейт (34) и француженка Ализе Корне (38).
В решающем поединке состязаний в Брисбене Александра Саснович 6 января встретится с победительницей сегодняшнего матча между чешкой Каролиной Плишковой (4) и украинкой Элиной Свитолиной (6). Каролина Плишкова в прошлом году стала триумфатором этого турнира, а в 2016-м его выиграла Виктория Азаренко.