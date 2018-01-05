Александра Саснович вышла в финал теннисного турнира в Брисбене 4 5.01.2018, 10:22

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Белоруска обыграла 16-ю ракетку планеты Анастасию Севастову из Латвии.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) впервые в карьере вышла в финал турнира категории "Премьер", сообщает БелТА.

Сегодня на состязаниях в австралийском Брисбене с призовым фондом $894 тыс. Александра Саснович обыграла 16-ю ракетку планеты Анастасию Севастову из Латвии в двух сетах - 7:6 (7:3), 6:4.

В первой партии соперницы шли нога в ногу, но на тай-брейке гораздо увереннее сыграла белоруска. Во втором сете борьба также была очень упорной, но Александра в решающие моменты вновь оказалась сильнее и заслуженно победила. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Выступление на престижном турнире в Брисбене Александра Саснович начала с квалификации, поочередно обыграв россиянку Полину Монову (178), американку Джулию Босерап (135) и австралийку Изабель Уоллас (235).

В основной сетке до сегодняшней виктории были побеждены представительница Франции Кристина Младенович (11), эстонка Анетт Контавейт (34) и француженка Ализе Корне (38).

В решающем поединке состязаний в Брисбене Александра Саснович 6 января встретится с победительницей сегодняшнего матча между чешкой Каролиной Плишковой (4) и украинкой Элиной Свитолиной (6). Каролина Плишкова в прошлом году стала триумфатором этого турнира, а в 2016-м его выиграла Виктория Азаренко.