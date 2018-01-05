Раскулачивать «жирных котов» не будут 6 5.01.2018, 10:29

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Выплаты бонусов банкирам рассрочили и локализовали.

Нацбанк скорректировал инструкцию о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса руководителям коммерческих банков. Соответствующее решение содержится в постановлении правления Национального банка № 528 от 22 декабря 2017 года, пишет tut.by.

В документе сказано, что банки должны разработать локальные нормативные правовые акты по вопросам оплаты труда, предусматривающие порядок установления размеров оплаты труда работников, включая руководителей, в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности банка и выполнения показателей его деятельности с учетом требований законодательства, в том числе по организации системы корпоративного управления.

Постановление № 528 предусматривает усиление зависимости размеров оплаты труда руководителей от сроков получения результатов деятельности банка, принятых рисков, характера и масштаба совершаемых операций и степени выполнения показателей, установленных руководителям уполномоченным органом банка.

Кроме того, предполагается создание условий для внедрения в практику оплаты труда в банках механизма «отложенного бонуса» — выплаты руководителям банка годового бонуса частями в течение нескольких лет, а также возможности отмены или урезания такой выплаты.

Документом также установлено, что для выплаты годового бонуса топ-менеджерам банка используются средства фонда, сформированного для этих целей за счет чистой прибыли. При этом установлены два новых условия, выполнение которых является обязательным для решения акционеров по выплате бонусов руководителям.

Так, рост нормативного капитала банка за истекший год в процентном отношении должен превышать значение индекса потребительских цен за этот период. «Данное условие является подтверждением стремления банка и акционеров укреплять устойчивость банка», пояснили в Нацбанке.

Второе условие — превышение доступного капитала над экономическим капиталом банка. В Нацбанке считают, что его выполнение будет свидетельствовать о наличии у банков дополнительного запаса капитала, достаточного для покрытия непредвиденных рисков в кризисных ситуациях.

В документе также говорится, что при расчете показателя процентного отношения операционных расходов к прибыли от основной деятельности за отчетный год из состава операционных расходов исключаются учтенные в составе прочих операционных расходов суммы, связанные с инвестициями, осуществляемыми банком не для собственных нужд и (или) не связанными с обеспечением осуществления банковских операций по отдельным решениям Лукашенко.

— Практика выплат бонусов по частям — это мировая практика, в этом нет ничего удивительного, — считает собеседник в банковских кругах, комментируя решение регулятора. — Другое дело — привязка к росту нормативного капитала. Если минимальный уровень — 50 [млн рублей], а у тебя — 150 [млн рублей], то, казалось бы, это прекрасно. Но это может вообще ни о чем не свидетельствовать, если у тебя масса проблемной недвижимости. Нецелесообразно иметь раздутый капитал.

Источник также посетовал на славянскую традицию принимать кучу документов накануне Нового года. «Они (Нацбанк. — Прим. TUT.BY) отчитались, а другим надо работать в выходные и праздничные дни. Сформировать фонд — значит перекроить бюджет, который уже сверстан», — сказал он.

Напомним, тема зарплат и бонусов топ-менеджеров банков, которых власти разных стран называют «жирными котами», на протяжении 2017 года несколько раз обсуждалась на совещаниях с участием Александра Лукашенко. В ходе ноябрьского «митинга» белорусский правитель выразил недовольство тем, что у «скопища жирных котов» доходы намного выше, чем у простого народа, который «не барствует». Поэтому было дано поручение навести порядок с оплатой труда работников банков. В качестве одной из идей обсуждалась привязка зарплаты руководителей коммерческих банков к окладу главы Нацбанка. По сути это означало существенное урезание доходов банкиров. Однако данная инициатива вызвала недовольство в банковских кругах и обозначила риски, к которым может привести раскулачивание банкиров — отток квалифицированных кадров либо выплата бонусов «в конвертах».

— Вопросы оплаты труда руководителей банков уже давно регламентированы. Есть лишь несколько банков, руководители которых действительно получают космические бонусы. Остальные действуют в рынке, — комментирует ситуацию один из действующих топ-менеджеров. — И если есть прибыль, если все показатели выполнены, то почему бы акционерам не стимулировать людей работать еще лучше. Другое дело, что некоторые банки забывают премировать персонал рангом ниже, который делает большую черновую работу, и ответственность у них не меньше. Те же кассирши. Поэтому политика равенства, к которой стремится руководство страны, с одной стороны, может, и неплохо, но определенно демотивирует топ-менеджеров. Сейчас, мне кажется, найден некий компромиссный вариант.

Полагаем, что реакция руководства страны на принятое решение будет известна уже в середине года, после того как пройдут годовые собрания акционеров и можно будет оценить объем бонусов.