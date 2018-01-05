Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы 5.01.2018, 10:47

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Тбилисский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы экс-президента Грузии.

Михаила Саакашвили, признав его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает "Грузия Online".

Приговор вынесен судьей Георгием Аревадзе в рамках дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Банкир был убит в 2006 году, и дело о его гибели стало одним из самых громких в Грузии, отмечает "Новости-Грузия".

В том же 2006 году по делу Гиргвлиани были осуждены четыре грузинских силовика - экс-начальник первого управления департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД страны Гия (Геронти) Алания, экс-глава ДКБ МВД Дата Ахалая, а также Михаил Бибилуридзе, Автандил Апциаури. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 8 лет.

Однако через три года все четверо осужденных попали под условно-досрочное освобождение и вышли на свободу. Это произошло после того как решением президента Саакашвили им вдвое сократили срок наказания.

По данным следствия, соответствующее решение Саакашвили было принято незаконно - в обход Комиссии по помилованию. Тем самым он выполнил обещание, данное тогдашнему руководителю ДКБ Дате Ахалая.