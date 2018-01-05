СМИ: Самолет с Путиным не мог приземлиться в Хакассии 5.01.2018, 11:13

1,819

Борт кружил над Абаканом из-за опасных условий.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу по отдельности прилетели в Хакасию, сообщило местное агентство FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Президент России Владимир Путин 4 января прилетел в Хакасию, где будет отдыхать несколько дней. Об этом сообщило местное агентство FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Отмечается, что самолет правителя РФ из-за тумана был вынужден около часа кружить над столицей республики Абаканом. Борт совершил посадку в 13.46 по московскому времени.

2 января в регион также прибыл миллиардер Олег Дерипаска, а 3 января – министр обороны Сергей Шойгу, сообщает "Хакасия".

Издание напоминает, что Хакасия и Тува являются излюбленными местами отдыха Путина. В августе 2017 года президент РФ в Южной Сибири занимался рыбалкой и подводной охотой.